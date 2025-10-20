زرعی موضوع پرعلاقائی تربیتی کورس کانیاب میں اختتام
کورس آئی اے ای اے کے تکنیکی تعاون منصوبے کے تحت ہوا،14رکن ممالک کی شرکت
فیصل آباد(بزنس ڈیسک)زراعت کے موضوع پر علاقائی تربیتی کورس (آر ٹی سی )کا کامیاب اختتام نیوکلیئر انسٹی ٹیوٹ فار ایگریکلچر اینڈ بایولوجی (نیاب)میں ہوا۔یہ تربیتی کورس 6 اکتوبر سے شروع ہوا تھا۔کورس آئی اے ای اے کے تکنیکی تعاون کے منصوبے RAS5101 کے تحت منعقد کیا گیا، جس میں ایجنسی کے 14 رکن ممالک بشمول بنگلہ دیش، کمبوڈیا، چین، فجی، انڈونیشیا، لاؤس، ملائیشیا، منگولیا، میانمار، نیپال، فلپائن، سری لنکا، تھائی لینڈ اور ویتنام کے 30 شرکاء نے حصہ لیا جبکہ پاکستان کی نمائندگی بھی کی گئی۔ مزید برآں آئی اے ای اے کے دو ماہرین چین اور بلغاریہ سے بھی اس میں شامل تھے ۔اختتامی تقریب سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر یوسف سلیم، ڈائریکٹر جنرل ایگریکلچر و بایوٹیکنالوجی، PAEC نے IAEA، نیاب اور شرکاء کو تربیتی کورس کامیاب بنانے پر مبارکباد دی۔