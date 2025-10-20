فرنچائز ایکسپو 6سے 8نومبر تک فرینکفرٹ میں ہوگی
لاہور(این این آئی)فرنچائز ایکسپو 6 سے 8 نومبر تک جرمنی کے شہر فرینکفرٹ کے ایگزیبیشن سینٹر میں منعقد ہوگی جسے فرنچائز نیٹ ورکنگ اور بزنس ایکسپینشن ایونٹ قرار دیا گیا ہے۔۔۔
پسمیڈاکے وائس چیئرمین محمد یاسین نے بتایا کہ فرنچائز ایکسپو اپنی نوعیت کا منفرد ایونٹ ہے جس کے ذریعے مینو فیکچررز اور برآمد کنندگان وسیع مواقع حاصل کر سکتے ہیں۔ ایکسپو میں دنیا کے نامور برانڈز اور نئے کاروباری ادارے شریک ہوں گے جہاں5ہزار ڈالر سے ایک ملین ڈالر تک تک سرمایہ کاری کے مواقع بھی دستیاب ہوں گے ۔