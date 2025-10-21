اسٹاک ایکسچینج:تیزی،60فیصد حصص کی قیمتیں بڑھ گئیں
2436پوائنٹس کے اضافے سے 100انڈیکس 166242پر بند 1ارب 47کروڑ 85لاکھ 93ہزار 838حصص کے سودے طے
کراچی(بزنس رپورٹر)ئی ایم ایف سے مثبت مذاکرات اور افغانستان کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ اسٹاک ایکسچینج کو کاروباری ہفتے کے پہلے روز تقویت پہنچا گیا۔تیزی کے سبب 60فیصد حصص کی قیمتیں بڑھ گئیں جب کہ حصص کی مالیت میں مزید 2کھرب 34ارب 58کروڑ 67لاکھ 61ہزار روپے سے زائد کا اضافہ ہوا۔ٹریڈنگ کے دوران ایک موقع پر 2615پوائنٹس کی بھی تیزی ہوئی لیکن پرافٹ ٹیکنگ اور حصص کی آف لوڈنگ سے اتارچڑھاؤ کے رحجان سے اختتامی لمحات میں تیزی کی مذکورہ شرح میں کمی واقع ہوئی۔کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100 انڈیکس 2436 پوائنٹس کے اضافے سے 166242 پوائنٹس پر بند ہوا، اسی طرح کے ایس ای 30 انڈیکس 762پوائنٹس کے اضافے سے 50886پوائنٹس اورآل شیئرز انڈیکس 1287 پوائنٹس کے اضافے سے 101132پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی طور پر 1ارب 47کروڑ 85لاکھ 93 ہزار 838 حصص کے سودے ہوئے ۔مجموعی طور پر 485 کمپنیوں کے حصص کاکاروبار ہوا جس میں سے 289کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ ، 156میں کمی اور40 میں استحکام رہا۔