ستمبر میں کرنٹ اکاؤنٹ 11کروڑ ڈالر کے سرپلس میں آگیا
اگست میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 32.50 کروڑ ڈالر ریکارڈکیا گیا تھا،اسٹیٹ بینک
کراچی (بزنس رپورٹر)پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارے سے نکل کر ستمبر 2025 میں 11 کروڑ ڈالر کے سرپلس میں آگیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق اگست 2025 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 32 کروڑ 50 لاکھ ڈالر تھا جب کہ گزشتہ سال ستمبر 2024 میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ 5 کروڑ 20 لاکھ ڈالر خسارے میں رہا تھا۔اسٹیٹ بینک کے مطابق رواں مالی سال یعنی جولائی تا ستمبر 2025کے پہلے 3 ماہ میں مجموعی طور پر 59 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ریکارڈ کیا گیاجو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے 50 کروڑ 20 لاکھ ڈالر خسارے سے قدرے زیادہ ہے ، تاہم ستمبر میں سرپلس آنا معیشت کے استحکام کی جانب مثبت اشارہ سمجھا جا رہا ہے ۔