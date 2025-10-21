ڈالر کی نسبت روپیہ تگڑا تولہ سونا1200روپے سستا
کراچی(بزنس رپورٹر) ڈالر کی نسبت پیر کو روپیہ تگڑا رہا۔ ادھر سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔
اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک مارکیٹ میں ڈالر 3 پیسے کی کمی سے 281.07روپے اوراوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر5پیسے کی کمی سے 282.10روپے کا ہوگیا ۔ دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 17 ڈالر کی کمی سے 4235 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 1400 روپے کی کمی سے 4 لاکھ 44 ہزار 900 روپے کا ہوگیا ۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 1200 روپے کی نمایاں کمی سے 3 لاکھ 81 ہزار 430 روپے ہوگئی۔