صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈالر کی نسبت روپیہ تگڑا تولہ سونا1200روپے سستا

  • کاروبار کی دنیا
ڈالر کی نسبت روپیہ تگڑا تولہ سونا1200روپے سستا

کراچی(بزنس رپورٹر) ڈالر کی نسبت پیر کو روپیہ تگڑا رہا۔ ادھر سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔

 اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک مارکیٹ میں ڈالر 3 پیسے کی کمی سے 281.07روپے اوراوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر5پیسے کی کمی سے 282.10روپے کا ہوگیا ۔ دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 17 ڈالر کی کمی سے 4235 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 1400 روپے کی کمی سے 4 لاکھ 44 ہزار 900 روپے کا ہوگیا ۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 1200 روپے کی نمایاں کمی سے 3 لاکھ 81 ہزار 430 روپے ہوگئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ڈاکے چوریاں ، لاکھوں کی نقدی ، موبائلز چھین لئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم حدِّ فاصل ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تو ہم بھی رہتے ہیں یوں کہ جیسے نہیں رہے ہیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کیا شاخِ مذاکرات پر ثمرات بھی آئیں گے؟
عرفان صدیقی
میاں عمران احمد
پاک افغان امن‘ تجارت اور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
رشید صافی
پاک افغان امن معاہدہ: کامیابی یا وقتی سیٹلمنٹ؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak