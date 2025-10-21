فیصل بینک اور ای ایف یو لائف انشورنس کے درمیان معاہدہ
کراچی (بزنس ڈیسک)فیصل بینک لمیٹڈ اور ای ایف یو لائف انشورنس لمیٹڈ نے ای ایف یو لائف ہاؤس میں منعقدہ ایک تقریب میں اسٹریٹجک شراکت داری کو باضابطہ شکل دی۔
اس موقع پر دو نئے اور جدید تکافل مصنوعات ای ایف یو تکافل زینت پلان اور ای ایف یو تکافل وِن فِٹ کور پلان کا آغاز کیا گیا۔ یہ دونوں منصوبے اپنے منفرد فوائد کے ساتھ فیصل بینک کے صارفین کی مختلف مالی اور طرزِ زندگی کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے متعارف کرائے گئے ہیں۔ای ایف یو تکافل زینت پلان روایتی تکافل مصنوعات سے بڑھ کر ہے ، جو بلند ترین الاٹمنٹ اور تحفظ کے فوائد کے ساتھ طرز زندگی سے متعلق سہولتیں بھی فراہم کرتا ہے ۔فیصل بینک کے ہیڈ آف ریٹیل پروڈکٹس اینڈ ویلتھ مینجمنٹ احمد انور ہیمانی اور ای ایف یو لائف انشورنس لمیٹڈ کے منیجنگ ڈائریکٹر و چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد علی احمد نے معاہدے پر دستخط کیے ۔ اس موقع پر فیصل بینک کے ہیڈ آف ویلتھ مینجمنٹ اینڈ پرائیرٹی بینکنگ ارقم جہانگیر بٹ اور ای ایف یو لائف انشورنس لمیٹڈ کی جنرل منیجر و ہیڈ آف چینل اسٹریٹجی اینڈ گروتھ سیگمنٹس نیلوفر سہیل سمیت دونوں اداروں کے سینئر عہدیداران موجود تھے۔