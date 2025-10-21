ایسیٹ فنانسنگ پروگرام خودمختار خاتون متعارف کرادیا
کارانداز پاکستان اور ولی فنانشل سروسز میں اسٹریٹیجک شراکت داری قائم
کراچی(بزنس ڈیسک)کارانداز پاکستان اور ولی فنانشل سروسزنے ایک اسٹریٹیجک شراکت داری کے تحت خودمختار خاتون کے نام سے پاکستان کا پہلا شریعت کے اصولوں کے مطابق ڈیجیٹل ایسیٹ فنانسنگ پروگرام متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے۔پروگرام کا مقصد خواتین کی زیرِ قیادت کاروبار کو درپیش ایک دیرینہ چیلنج ، یعنی ترقی پر مبنی مالی معاونت تک محدود رسائی کا پائیدار حل فراہم کرنا ہے ۔تقریب میں ولی فنانشل سروسز کی نمائندگی سی ای او و شریک بانی ، نوشاد منہاس، ہیڈ آف فنانس اینڈ کمپلائنس، عدنان اختر، اور پارٹنر انوسٹمنٹس ،خوشبا حیات نے کی۔ کارانداز پاکستان کی جانب سے چیف ایگزیکٹو آفیسر ،وقاص الحسن، چیف ڈیجیٹل آفیسر شرجیل مرتضیٰ اور ویمن اکنامک اینڈ ڈیجیٹل انکلوژن کی لیڈ،سامعہ سالک نے شرکت کی ۔وقاص الحسن نے کہا کہ خودمختار خاتون کے ذریعے کارانداز ایک ایسے فنانسنگ ماڈل کو متعارف کرا رہا ہے جو خواتین کاروباری شخصیات کی مالی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے مقامی اقدار اور معاشی ترجیحات سے ہم آہنگ ہے ۔ ولی فنانشل سروسز کے سی ای او و شریک بانی نوشاد منہاس نے کہاکہ ہم کارانداز کیساتھ مل کر ایک ایسا جدیدمالیاتی ماڈل متعارف کر ارہے ہیں جو خواتین کیلئے فنانسنگ کے تصورات کو ازسرِ نو متعین کرے گا۔