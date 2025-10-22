صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کاروبار کی دنیا
ڈالرکی قدر میں کمی ،تولہ سونا 4لاکھ 44ہزار 900روپے پر مستحکم

کراچی (بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں منگل کو بھی ڈالر کی نسبت روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ جاری رہا۔

ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتیں برقرار رہیں۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر ایک پیسے کی کمی سے 281.06 روپے کا ہوگیا۔یاد رہے کہ پیر کو ڈالر 281.07روپے پر بند ہواتھا۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 4235 ڈالر فی اونس کی سطح پر مستحکم رہا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ مستحکم رہنے کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 4 لاکھ 44 ہزار 900 روپے پر برقرار رہا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 3 لاکھ 81 ہزار 430 روپے پر مستحکم رہی۔

