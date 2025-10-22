برابری پر بینکاری پالیسی، خواتین کی مالی شمولیت میں اضافہ
خواتین کے فعال بینک اکاؤنٹس بڑھ کر 37 ملین تک پہنچ گئے ،گورنراسٹیٹ بینک
کراچی (بزنس رپورٹر)گورنراسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا کہ پاکستان میں خواتین کی معاشی شمولیت اور روزگار کے مواقع بڑھانے کیلئے جامع اقدامات کیے گئے ہیں جن کے مثبت نتائج سامنے آرہے ہیں۔ ورلڈ بینک کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ ستمبر 2021ء میں برابری پر بینکاری پالیسی کے اجرا نے مالی شمولیت میں صنفی فرق کم کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا۔اس پالیسی کے تحت بینکوں کو خواتین کیلئے سازگار ماحول، آسان بینک اکاؤنٹ سہولتیں، قرضوں تک رسائی اور روزگار کے مساوی مواقع فراہم کرنے کی ہدایت دی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ پالیسی کے نفاذ کے بعد خواتین کے فعال بینک اکاؤنٹس کی تعداد 2021ئمیں20 ملین سے بڑھ کر جون 2025ء تک 37 ملین تک پہنچ گئی ہے جو ملک میں مالی شمولیت کے فروغ کا نمایاں ثبوت ہے ۔ جمیل احمد نے کہا کہ خواتین کیلئے قرضوں کی فراہمی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے جبکہ مائیکروفنانس بینکوں کی خاتون قرض گیروں کی تعداد 2021ء سے 2025ء کے دوران 200 فیصد بڑھ گئی ہے ۔ اس کے ساتھ ہی خواتین کیلئے زرعی قرضوں کے پورٹ فولیوز بھی دوگنے ہوچکے ہیں ۔