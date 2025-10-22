صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی سی ایل گروپ اور سیکوئنس کے درمیان شراکت داری قائم

  • کاروبار کی دنیا
کراچی (بزنس ڈیسک)پی ٹی سی ایل گروپ (پی ٹی سی ایل و یو فون 4G) نے سیکوئنس (CEQUENS)کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ قائم کی ہے تاکہ پاکستان بھر کی انٹرپرائز کمپنیوں کے لیے ‘کمیونی کیشن پلیٹ فارم ایز اے سروس’ (CPaaS) متعارف کرائی جا سکے ۔

آصف احمد، گروپ چیف بزنس سلوشنز آفیسر، پی ٹی سی ایل و یو فون 4G، اور نرمین صبحی، سینئر نائب صدر، کیریئر ریلیشنز اینڈ ہول سیل، سیکوئنس نے دبئی میں منعقدہ جائیٹکس گلوبل 2025 کے دوران معاہدے پر دستخط کیے ۔ تقریب میں سید عاطف رضا، گروپ چیف کمرشل آفیسر، پی ٹی سی ایل و یوفون 4G اور کریم خورشید، سی ای او، سیکوئنس کے علاوہ دونوں اداروں کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے ۔یہ شراکت داری کاروباری اداروں کو ایک مربوط کمیونی کیشن نظام فراہم کرنے پر مرکوز ہے ، جس کے ذریعے وہ اپنے صارفین سے ایس ایم ایس، وائس، واٹس ایپ اور دیگر ڈیجیٹل چینلز کے ذریعے بآسانی رابطہ قائم کر سکیں گے ۔ اس موقع پر آصف احمدنے کہاکہ سیکوئنس کے ساتھ ہماری شراکت داری پاکستان کے کاروباری اداروں کو ڈیجیٹل طور پر بااختیار بنانے کے ہمارے دیرینہ مقصد کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے ۔نرمین صبحی نے کہا کہ ہمیں پی ٹی سی ایل کے ساتھ تعاون پر فخر ہے۔

