لسٹڈ کمپنیوں کیلئے مالیاتی اکاؤنٹس پر کارپوریٹ بریفنگ لازم
ایس ای سی پی نے اسٹاک ایکسچینج کے ریگولیشنز میں ترامیم کی منظوری دیدی
کراچی(بزنس رپورٹر)ایس ای سی پی نے اسٹاک ایکسچینج کے ریگولیشنز میں ترامیم کی منظوری دے دی جس کے تحت لسٹڈ کمپنیوں کیلئے اپنے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی اکاؤنٹس پر کارپوریٹ بریفنگ سیشنز منعقد کرنا لازمی ہوگا۔ یہ اصلاحات سرمایہ کاروں کی شمولیت کو بڑھا کر، معلومات کے عدم توازن کو کم کر کے اور معلومات کی بروقت تقسیم کو یقینی بنا کر ان سیشنز کے مجموعی طرز عمل کو بہتر بنانے کیلئے ڈیزائن کی گئی ہیں۔ نئے فریم ورک کے تحت لسٹڈ کمپنیوں کو اپنی سالانہ جنرل میٹنگ کے 30 دن کے اندراپنے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کیلئے کرنا ہوگی۔ کمپنی کے امور سے اچھی طرح واقف چیف ایگزیکٹو آفیسر اور چیف فنانشل آفیسر دونوں کا ان سیشنز میں موجود ہونا لازمی قرار دیا گیا ۔اس اقدام کی حمایت کے لیے پی ایس ایکس اپنی ویب سائٹ پر ایک مخصوص سی بی ایس کیلنڈر برقرار رکھے گا جس میں آنے والے سیشنز کے نوٹس اور پریزنٹیشنز شامل ہوں گی۔