چین کو سی فوڈ کی برآمدات 15.30کروڑ ڈالر سے متجاوز
منجمد مچھلی میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ،برآمدات4.10کروڑڈالر ریکارڈ
لاہور(این این آئی)رواں مالی سال کی پہلی تین سہ ماہیوں میں پاکستان کی چین کو سمندری غذاؤں کی برآمدات 15کروڑ 30لاکھ امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئیں۔اعداد و شمار کے مطابق سال 2025کی پہلی تین سہ ماہیوں میں پاکستان کی چین کو سمندری غذاؤں کی برآمدات 15کروڑ 30لاکھ امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئیں جو گزشتہ سال کے اسی عرصے میں 12کروڑ 19لاکھ 30ہزار ڈالر تھیں۔یہ مسلسل اضافہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت دونوں ممالک کے درمیان زرعی اور ماہی گیری کے شعبوں میں بڑھتے ہوئے تعاون کے ساتھ ساتھ پاکستان کی چین کی منڈی تک بہتر کولڈ چین لاجسٹک اور تصدیقی نظام کے ذریعے وسیع رسائی کی عکاسی کرتا ہے ۔پاکستان کی چین کو سی فوڈ کی اہم برآمدات میں منجمد (فروزن )مچھلی میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا جس کی برآمدات 4کروڑ 10لاکھ ڈالر تک پہنچ گئیں۔ تازہ یا ٹھنڈے کیکڑوں کی برآمدات 2کروڑ 56لاکھ 80ہزار ڈالررہی۔