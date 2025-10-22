صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین کو سی فوڈ کی برآمدات 15.30کروڑ ڈالر سے متجاوز

  • کاروبار کی دنیا
چین کو سی فوڈ کی برآمدات 15.30کروڑ ڈالر سے متجاوز

منجمد مچھلی میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ،برآمدات4.10کروڑڈالر ریکارڈ

لاہور(این این آئی)رواں مالی سال کی پہلی تین سہ ماہیوں میں پاکستان کی چین کو سمندری غذاؤں کی برآمدات 15کروڑ 30لاکھ امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئیں۔اعداد و شمار کے مطابق سال 2025کی پہلی تین سہ ماہیوں میں پاکستان کی چین کو سمندری غذاؤں کی برآمدات 15کروڑ 30لاکھ امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئیں جو گزشتہ سال کے اسی عرصے میں 12کروڑ 19لاکھ 30ہزار ڈالر تھیں۔یہ مسلسل اضافہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت دونوں ممالک کے درمیان زرعی اور ماہی گیری کے شعبوں میں بڑھتے ہوئے تعاون کے ساتھ ساتھ پاکستان کی چین کی منڈی تک بہتر کولڈ چین لاجسٹک اور تصدیقی نظام کے ذریعے وسیع رسائی کی عکاسی کرتا ہے ۔پاکستان کی چین کو سی فوڈ کی اہم برآمدات میں منجمد (فروزن )مچھلی میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا جس کی برآمدات 4کروڑ 10لاکھ ڈالر تک پہنچ گئیں۔ تازہ یا ٹھنڈے کیکڑوں کی برآمدات 2کروڑ 56لاکھ 80ہزار ڈالررہی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

خاتون کی بوری بند لاش پھینکنے کی فوٹیجز منظر عام پر آگئیں

کامونکے :ٹرین تلے آکر بہن بھائی جاں بحق

گیس ری فل کرتے دھماکہ ‘3کمسن بھائی اور دکاندار زخمی

منشیات فروش سے آئس برآمد

کامونکے :چوری کی وارداتیں‘ شہری مال وزر سے محروم

گھر میں جعلی شہد بنانے کا مکروہ کاروبار ، یو نٹ بند

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak