پاکستان اسٹیل ملز کی بحالی کے لیے جدید منصوبہ پیش

پورٹ قاسم پر پہلا سی ٹو اسٹیل گرین انڈسٹریل کوریڈورقائم کیا جائے گا وفاقی وزیر جنید انورسے ہارون اخترکی ملاقات، جدید ٹیکنالوجی پر تبادلہ خیال

کراچی (بزنس رپورٹر) وزیراعظم کے معاونِ خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر نے وفاقی وزیر برائے بحری امور جنید انوار چوہدری سے ملاقات کی جس میں پاکستان اسٹیل ملز کی بحالی، صنعتی ترقی اور میری ٹائم انڈسٹری میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چوہدری نے ملاقات کے دوران پاکستان اسٹیل ملز کی بحالی کے لیے جدید منصوبہ سی ٹو اسٹیل گرین میری ٹائم انڈسٹریل کوریڈور پیش کیا۔انہوں نے بتایا کہ یہ منصوبہ بحری اور صنعتی شعبوں کو ایک دوسرے سے منسلک کرتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی، صاف توانائی، اور پائیدار پیداوار کے اصولوں کو فروغ دے گا۔جنید چوہدری نے کہا کہ پورٹ قاسم میں پہلا سی ٹو اسٹیل گرین انڈسٹریل کوریڈورقائم کیا جائے گا جو پاکستان کے صنعتی ڈھانچے میں ایک انقلابی پیش رفت ثابت ہوگا، اس منصوبے سے آئندہ دس برسوں میں تقریباً 13 ارب ڈالر کی بچت متوقع ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ منصوبے کے تحت پاکستان اسٹیل ملز کو جدید اسٹیل پراسیسنگ سہولت سے منسلک کیا جائے گاجس سے ملک میں اسٹیل کی پیداوار، معیار اور برآمدی استعداد میں نمایاں اضافہ ہوگا۔اس موقع پر وفاقی وزیر نے پورٹ قاسم میں شپ ری سائیکلنگ اور شپ ریپیئر کمپلیکس کے قیام کی بھی تجویز پیش کی ۔ہارون اختر نے جنید انوار چوہدری کے پیش کردہ منصوبے کوسراہتے ہوئے کہا کہ حکومت صنعتی ترقی، ٹیکنالوجی ٹرانسفر، اور پائیدار پیداوار کے فروغ کے لیے ایسے جدید اقدامات کی بھرپور حمایت کرے گی۔

