اسٹاک ایکسچینج میں مندی، حصص قیمتیں 49 فیصد گرگئیں
سرمایہ کاروں کے 54ارب 81کروڑ 47لاکھ 58ہزار روپے ڈوب گئے بلو چپ کمپنیوں کے غیر تسلی بخش مالیاتی نتائج اور پرافٹ مارکیٹ پر اثر انداز ہوا
کراچی(کامرس رپورٹر)بلو چپ کمپنیوں کے غیر تسلی بخش مالیاتی نتائج اور پرافٹ ٹیکنگ کے باعث پاکستان اسٹاک ایکسچینج کاروباری ہفتے کے تیسرے روز مسلسل اتارچڑھاؤ کے بعد مندی کی لپیٹ میں رہا، جس کے سبب 49فیصد حصص کی قیمتیں گرگئیں جبکہ سرمایہ کاروں کے 54ارب 81کروڑ 47لاکھ 58ہزار 308 روپے ڈوب گئے ۔ آئل اینڈ گیس اور انرجی سیکٹرز میں سرمایہ کاری سے کاروبار کا آغاز مثبت زون سے ہوا جس سے ایک موقع پر 816 پوائنٹس کی تیزی سے بینچ مارک 100 انڈکس کی 1لاکھ 68ہزار پوائنٹس کی سطح بحال ہوگئی تھی لیکن وقفے وقفے سے پرافٹ ٹیکنگ اور متعدد کمپنیوں کے مالیاتی نتائج آنے پر حصص کی آف لوڈنگ سے جاری تیزی مندی میں تبدیل ہوگئی جس سے ایک موقع پر 1116پوائنٹس کی مندی بھی رونما ہوئی اور انڈکس کی بحال شدہ سطح بھی گرگئی نتیجتاً کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100 انڈکس 793.56 پوائنٹس کی کمی سے 166553.28 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا، کے ایس ای 30 انڈکس 289.80 پوائنٹس کی کمی سے 50903.27 پوائنٹس، کے ایس ای آل شیئر انڈکس 289.04 پوائنٹس کی کمی سے 101296.66 پوائنٹس اور کے ایم آئی 30 انڈکس 394.95پوائنٹس کی کمی سے 241347.86 پوائنٹس پر بند ہوا کاروباری حجم منگل کی نسبت 14فیصد کم رہا اور مجموعی طور پر 1ارب 56کروڑ 88 لاکھ 22ہزار 722 حصص کے سودے ہوئے جبکہ کاروباری سرگرمیوں کا دائرہ کار 476 کمپنیوں کے حصص تک محدود رہا جن میں 203 کے بھاؤ میں اضافہ 232 کے داموں میں کمی اور 41 کی قیمتوں میں استحکام رہا۔