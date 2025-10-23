غیر ملکی سرمایہ کاری پرمنافع منتقلی کے تازہ اعداد وشمار جاری
ستمبر میں سرمایہ کاروں نے 15.9کروڑ ڈالر بیرون ملک بھیجے ، اسٹیٹ بینک سال بہ سال کی بنیاد پر منافع واپسی میں 86 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، رپورٹ
کراچی (محمد حمزہ گیلانی) اسٹیٹ بینک نے غیر ملکی سرمایہ کاری پر منافع کی بیرونِ ملک منتقلی سے متعلق تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں، جن کے مطابق رواں مالی سال کے ابتدائی تین ماہ یعنی جولائی تا ستمبر 2025ء کے دوران غیر ملکی سرمایہ کاروں کی جانب سے منافع کی منتقلی میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ، تازہ رپورٹ کے مطابق مالی سال26-2025 کے پہلے تین ماہ میں غیر ملکی سرمایہ کاروں نے مجموعی طور پر 75 کروڑ 17 لاکھ ڈالر کی رقم منافع کی مد میں بیرونِ ملک منتقل کی، جو گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں 40 کروڑ 45 لاکھ ڈالر تھی۔ اس طرح سال بہ سال کی بنیاد پر منافع کی واپسی میں 86 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، اسٹیٹ بینک کے مطابق ستمبر 2025ء میں غیر ملکی سرمایہ کاروں نے 15 کروڑ 90 لاکھ ڈالر منافع کی مد میں ملک سے باہر بھیجے ، جو اگست 2025ء میں منتقل کی گئی 24 کروڑ 87 لاکھ ڈالر کی رقم کے مقابلے میں 54 فیصد کم ہے تاہم گزشتہ سال ستمبر کے مقابلے میں یہ رقم 22.5 فیصد زیادہ رہی۔ اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال کے دوران غیر ملکی سرمایہ کاروں کی منافع منتقلی میں چین سرفہرست رہا۔ دیگر ممالک کے سرمایہ کاروں نے بھی مختلف شعبوں سے قابل ذکر رقوم باہر منتقل کیں، معاشی ماہرین نے تجویز دی کہ حکومت اور مالیاتی ادارے غیر ملکی سرمایہ کاری کے ساتھ منافع کی دوبارہ سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے پالیسی اقدامات کریں تاکہ ملکی معیشت میں سرمایہ برقرار رہ سکے ۔