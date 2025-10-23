صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کارپوریٹ شعبہ مضبوطی کیلئے اسٹیک ہولڈرز سے دوسرا مشاورتی اجلاس

کراچی(کامرس رپورٹر)بین الاقوامی مالیاتی کارپوریشن نے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے تعاون سے کراچی میں پاکستان پروجیکٹ کے تحت اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ دوسرا مشاورتی اجلاس کیا۔۔۔

 اجلاس جولائی 2025 میں ای ایس جی پاکستان پروجیکٹ کے آغاز پر شروع کی گئی پائیدار کاروباری طریقہ کار سے متعلق بات چیت کو آگے بڑھانے کیلئے منعقد کیا گیا۔ اپنے خطاب میں ایس ای سی پی کے چیئرمین عاکف سعید نے آئی ایف سی کے ساتھ ایس ای سی پی کے شراکتی عزم پر زور دیا، انہوں نے کہا، ایس ای سی پی پائیدار اور جامع ترقی کے فروغ کے لیے آئی ایف سی کیساتھ اپنی دیرینہ شراکت داری کو بے حد قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے ہماری ای ایس جی اصلاحات جو مرحلہ وار اور اشتراکی انداز میں نافذ کی جارہی ہیں، بین الاقوامی سطح پر بہترین عملی نمونوں کے طور پر تسلیم کی جا رہی ہیں۔ 

 

