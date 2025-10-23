کارپوریٹ شعبہ مضبوطی کیلئے اسٹیک ہولڈرز سے دوسرا مشاورتی اجلاس
کراچی(کامرس رپورٹر)بین الاقوامی مالیاتی کارپوریشن نے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے تعاون سے کراچی میں پاکستان پروجیکٹ کے تحت اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ دوسرا مشاورتی اجلاس کیا۔۔۔
اجلاس جولائی 2025 میں ای ایس جی پاکستان پروجیکٹ کے آغاز پر شروع کی گئی پائیدار کاروباری طریقہ کار سے متعلق بات چیت کو آگے بڑھانے کیلئے منعقد کیا گیا۔ اپنے خطاب میں ایس ای سی پی کے چیئرمین عاکف سعید نے آئی ایف سی کے ساتھ ایس ای سی پی کے شراکتی عزم پر زور دیا، انہوں نے کہا، ایس ای سی پی پائیدار اور جامع ترقی کے فروغ کے لیے آئی ایف سی کیساتھ اپنی دیرینہ شراکت داری کو بے حد قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے ہماری ای ایس جی اصلاحات جو مرحلہ وار اور اشتراکی انداز میں نافذ کی جارہی ہیں، بین الاقوامی سطح پر بہترین عملی نمونوں کے طور پر تسلیم کی جا رہی ہیں۔