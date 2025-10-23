اسٹیل ملز: اصلاحی اقدامات پرعدم توجہی سے وجود کو خطرہ
کمزور مالی وانتظامی صورتحال پر اسٹیک ہولڈرز گروپ کو تشویش، اجلاس طلبی کا مطالبہ تشکیل نوکے بعد بھی بورڈ آف ڈائریکٹر بہتری لانے میں ناکام، مراسلہ ارسال
کراچی(کامرس رپورٹر) پاکستان اسٹیل ملز کے اسٹیک ہولڈرز گروپ نے ادارے کی مسلسل بگڑتی ہوئی مالی و انتظامی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بورڈ آف ڈائریکٹرز سے اجلاس طلبی کا مطالبہ کیا تاکہ اسٹیل ملز کو مزید مالی نقصان اور ادارہ جاتی زوال سے بچایا جا سکے گروپ نے واضح کیا ہے کہ مسلسل غفلت، بدانتظامی اور مالی بے ضابطگیوں کے باعث پاکستان اسٹیل ملز قومی معیشت پر بوجھ بن چکی ہے جبکہ اصلاحی اقدامات پر توجہ نہ دینے سے ادارے کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے اسٹیک ہولڈرز گروپ کی جانب سے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز پاکستان اسٹیل ملزاور لا ڈپارٹمنٹ انچارج کو تحریری مراسلے میں کہا گیا ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 27 ستمبر 2024ء کو ازسرنو تشکیل دیا گیا تھا اور پہلا اجلاس 28 اکتوبر 2024ء کو منعقد ہوا، تاہم اسکے بعد سے ادارے کی مالی حالت میں بہتری کے بجائے مزید ابتری دیکھی گئی ارسال کردہ مراسلے کے مطابق اسٹیل ملز کے مالیاتی امور اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ جون 2023ء تک کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی درستگی اور تصدیق پربھی سوالیہ نشان اٹھ چکے ہیں جبکہ جولائی 2023ء سے اکتوبر 2025ء تک کا مالیاتی ریکارڈ دستیاب نہیں۔ خط میں بتایا گیا کہ ادارے کی داخلی بیلنس شیٹ میں عدم توازن اور قرض دہندگان و واجب الادا جات کی مکمل تفصیل غائب ہے جس سے مالی شفافیت پر سنجیدہ سوالات پیدا ہو گئے ہیں۔اسٹیک ہولڈرز گروپ نے انکشاف کیا ہے کہ متعدد بار بورڈ آف ڈائریکٹرز اور چیف ایگزیکٹو آفیسر کو خطوط بھیج کر مالی بے ضابطگیوں اور انتظامی کمزوریوں کی نشاندہی کی گئی مگر ان پر کوئی عملی اقدام نہیں کیا گیا، مراسلے میں کہا گیا ہے کہ حکومتی سطح پر اسٹیل ملز کی نجکاری یا اسپیشل اکنامک زون کے قیام کی تجاویز دی جارہی ہیں جو بغیر مکمل جانچ پڑتال کے خطرناک ثابت ہو