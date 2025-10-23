4سالہ دور میں 57 ہزار شکایات نمٹائیں، ٹیکس محتسب
چھوٹے ٹیکس دہندگان سے کارپوریٹ کمپنیوں تک کو ریلیف پہنچایا، ڈاکٹر آصف 21 سالہ دور میں 5 محتسب کے حل 37 ہزار کیسز کے مقابل قابل ذکر کامیابی
کراچی(کامرس رپورٹر)وفاقی ٹیکس محتسب (ایف ٹی او) ڈاکٹر آصف محمود جاہ نے انکشاف کیا ہے کہ اپنے 4 سالہ دور میں ایف ٹی او سیکریٹریٹ نے ٹیکس دہندگان کی 57 ہزار شکایات دور کیں جو گزشتہ 21 سال میں پانچ محتسب کی جانب سے مجموعی طور پر حل کردہ 37 ہزار کیسز کے مقابلے میں ایک قابلِ ذکر کامیابی ہے انہوں نے بدھ کے روز کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (کے سی سی آئی) کی جانب سے اپنے اعزاز میں دیے گئے الوداعی ظہرانے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے چھوٹے ٹیکس دہندگان سے لے کر بڑی کارپوریٹ کمپنیوں تک زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا اور تمام شکایت کنندگان کو فوری انصاف مہیا کیا، تقریب میں بزنس مین گروپ کے وائس چیئرمین جاوید بلوانی، صدرکے سی سی آئی محمد ریحان حنیف، سینئر نائب صدر محمد رضا، نائب صدر محمد عارف لاکھانی، چیئرمین فیڈرل ٹیکسیشن سب کمیٹی ابو بکر صدیق احمد شمسی، سابق صدر شمیم احمد فرپو، منیجنگ کمیٹی اراکین، سینئر کسٹمز افسران اور ایف ٹی او کے مشیران بھی موجود تھے ۔