صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

4سالہ دور میں 57 ہزار شکایات نمٹائیں، ٹیکس محتسب

  • کاروبار کی دنیا
4سالہ دور میں 57 ہزار شکایات نمٹائیں، ٹیکس محتسب

چھوٹے ٹیکس دہندگان سے کارپوریٹ کمپنیوں تک کو ریلیف پہنچایا، ڈاکٹر آصف 21 سالہ دور میں 5 محتسب کے حل 37 ہزار کیسز کے مقابل قابل ذکر کامیابی

کراچی(کامرس رپورٹر)وفاقی ٹیکس محتسب (ایف ٹی او) ڈاکٹر آصف محمود جاہ نے انکشاف کیا ہے کہ اپنے 4 سالہ دور میں ایف ٹی او سیکریٹریٹ نے ٹیکس دہندگان کی 57 ہزار شکایات دور کیں جو گزشتہ 21 سال میں پانچ محتسب کی جانب سے مجموعی طور پر حل کردہ 37 ہزار کیسز کے مقابلے میں ایک قابلِ ذکر کامیابی ہے انہوں نے بدھ کے روز کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (کے سی سی آئی) کی جانب سے اپنے اعزاز میں دیے گئے الوداعی ظہرانے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے چھوٹے ٹیکس دہندگان سے لے کر بڑی کارپوریٹ کمپنیوں تک زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا اور تمام شکایت کنندگان کو فوری انصاف مہیا کیا، تقریب میں بزنس مین گروپ کے وائس چیئرمین جاوید بلوانی، صدرکے سی سی آئی محمد ریحان حنیف، سینئر نائب صدر محمد رضا، نائب صدر محمد عارف لاکھانی، چیئرمین فیڈرل ٹیکسیشن سب کمیٹی ابو بکر صدیق احمد شمسی، سابق صدر شمیم احمد فرپو، منیجنگ کمیٹی اراکین، سینئر کسٹمز افسران اور ایف ٹی او کے مشیران بھی موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

کیریئر کے آغاز میں غیر مناسب پیشکش کی گئی:تحریم زبیری

ٹیلر سوئفٹ کی شادی کی تاریخ اور مقام منظرِ عام پر

مریم نفیس نے شوہر سے لڑائی کے دوران اپنایا گیا اصول بتا دیا

عاطف اسلم تخلیق کاروں کا کانٹینٹ نقل کرتے :خاقان شاہنواز

میڈیا نے سیٹ پر ٹام اور میرے رویے کو غلط سمجھ لیا ہے :آنا

چند سال بعد اپنا چہرہ اے آئی کو فروخت کردونگا:احد رضا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak