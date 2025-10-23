جہاز ایم ٹی اسٹاونگر پوسائیڈن کا خریداری معاہدہ طے
کوئٹہ (مانیٹرنگ ڈیسک)کوئٹہ شپنگ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ، جو پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن (پی این ایس سی) کی مکمل ذیلی کمپنی ہے، نے ایک ایم آر-ٹو کلاس ٹینکر جہاز کی خریداری کے لیے میمورنڈم آف ایگریمنٹ (ایم او اے ) پر دستخط کیے ہیں۔۔۔
بدھ کے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو جمع کرائے گئے نوٹیفکیشن میں پی این ایس سی نے بتایا کہ جہاز ایم ٹی اسٹاونگر پوسائیڈن کی خریداری کا معاہدہ طے پا گیا ہے ، جس کی ڈیڈ ویٹ ٹنیج (ڈی ڈبلیو ٹی) 50,000 ٹن ہے ۔ چند روز قبل پی این ایس سی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 193.115 ملین ڈالر مالیت کے تین جہاز خریدنے کی منظوری دی تھی تاکہ 2026 تک قومی بیڑے کی تعداد 30 تک پہنچائی جا سکے ۔ بورڈ نے تین جہازوں کی خریداری کی منظوری دی، ایم ٹی لوریکس کو بعد ازاں ایم ٹی کراچی کے نام سے منسوب کیا جائے گا۔ جبکہ74.5 ملین ڈالر کے ایم ٹی نافسیکا کو ایم ٹی لاہور کے نام سے منسوب کیا جائے گا۔