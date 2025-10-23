انٹر بینک مارکیٹ میں روپے کی قدر میں معمولی اضافہ ریکارڈ
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)کاروبار کے اختتام پر پاکستانی روپے کی قدر میں معمولی اضافہ دیکھا گیا، امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپیہ 0.01 روپے کے اضافہ کے ساتھ 281.05 پر بند ہوا جبکہ صبح کے وقت روپے کی قدر 280.87 پر تھی۔۔۔
جو ڈالر کے مقابلے میں مقامی کرنسی کی قدر میں 0.19 روپے کا اضافہ ہے ۔ منگل کو مقامی کرنسی 281.06 پر بند ہوئی تھی۔ عالمی سطح پر بدھ کی صبح ایشیائی تجارت میں امریکی ڈالر کمزور ہوا، کیونکہ سونا گرنے سے محفوظ سرمایہ کاری کے مختلف اثاثوں میں توازن پیدا ہوا۔ سونے کی قیمت 2.9 فیصد کمی کے ساتھ 4,003.39 ڈالر فی اونس تک گر گئی۔