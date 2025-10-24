اسٹاک ایکسچینج :1962پوائنٹس کی مندی،213ارب خسارہ
حصص کو فروخت ترجیح،100انڈیکس 1لاکھ 64ہزار 590پوائنٹس پر بند 1ارب 50کروڑ روپے مالیت شیئرز کے سودے 49ارب 51کروڑ میں طے
کراچی(بزنس رپورٹر)آئی ایم ایف سے مالی قسط میں تاخیر ، بھاری لیورج ادائیگیاں ، بیرونی سرمایہ کاری کا انخلاء اور پاک افغان تجارت کی بندش نے اسٹاک ایکسچینج کو کاروباری ہفتے کے چوتھے روز مثبت سے منفی زون میں لاکر کھڑا کردیا ۔اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کاآغاز 95 پوائنٹس کی کمی سے 1 لاکھ 66 ہزار 457 پوائنٹس کی نفسیاتی حد سے ہوا تھا، سرمایہ کاروں نے معاشی حالات اور کمپنیوں کے آنے والے مالیاتی نتائج کا جائزہ لیتے ہوئے حصص کو فروخت کرنے پر ترجیح دینا شروع کردی۔کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100انڈیکس 1962 پوائنٹس کمی سے 1لاکھ 64 ہزار 590 پوائنٹس پر بند ہوا۔
اسی طرح کے ایس ای 30انڈیکس 693پوائنٹس کی کمی سے 50209.81 پوائنٹس ، کے ایم آئی 30 انڈیکس 2915 پوائنٹس کمی سے 238432.15 پوائنٹس اور آل شیئرز انڈیکس 969 پوائنٹس کمی سے 100327.41 پوائنٹس کی نفسیاتی حد پر بند ہوا ۔اس دوران سرمایہ کاروں کو 213ارب روپے کا خسارہ ہوا جس کے نتیجے میں سرمائے کا مجموعی حجم 19 ہزار 212 ارب روپے سے کم ہوکر 18 ہزار 999 ارب روپے پر آگیا ۔مجموعی طور پر 474 کمپنیوں کے حصص کا کاروبار ہوا جس میں سے 147 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ، 291 میں کمی اور 36 کمپنیوں کے شیئرز میں استحکام رہا ۔گزشتہ روز 1 ارب 50 کروڑ 45 لاکھ 77 ہزار 425 روپے مالیت کے شیئرز سودے 49ارب 51 کروڑ 72 لاکھ 6ہزار893 روپے میں طے پائے۔