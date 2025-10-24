صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 3500روپے سستا

  • کاروبار کی دنیا
ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 3500روپے سستا

تولہ سونا 4لاکھ 33ہزار 862،دس گرام 3لاکھ 71ہزار 966کا ہوگیا

کراچی(بزنس رپورٹر)ڈالر کے مقابلے جمعرات کو بھی روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ جاری رہا، ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں بھی سونے کی قیمتوں میں بڑی کمی ریکارڈ کی گئی۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر2پیسے کی کمی سے 281.03 روپے کاہوگیا۔یاد رہے کہ بدھ کو مقامی کرنسی 281.05 روپے پر بند ہوئی تھی۔اسی طرح اوپن کرنسی مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر 05پیسے کی کمی سے 282روپے 05پیسے کی سطح پر بند ہوئی۔ دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 35 ڈالر کی کمی سے 4115 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔

بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 3 ہزار 500 روپے کی بڑی کمی سے 4 لاکھ 33 ہزار 862 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت 3001 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 71 ہزار 966 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ بدھ کو سونے کی فی تولہ قیمت 7 ہزار 538 روپے کی کمی سے 437362 روپے ہوگئی تھی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 5110 روپے پر برقرار رہی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

جنوبی افریقہ کی 18سال بعد پاکستانی سرزمین پر فتح،سیریز برابر

وائٹ بال سیریز کیلئے قومی سکواڈز کا اعلان، بابر،نسیم کی واپسی

کوالٹی ٹیم کو موقع دینگے تو جارحانہ جواب ملے گا:اظہر محمود

کوہلی کا ون ڈے میں سب سے زیادہ صفر پر آؤٹ ہونیکا ریکارڈ

علی ترین نے بیانات پی ایس ایل کے بہترین مفاد میں دئیے :ملتان سلطانز

ٹیسٹ چیمپئن شپ ٹیبل پر پاکستان ٹیم کی تنزلی، چوتھے نمبر پر چلی گئی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ
Dunya Bethak