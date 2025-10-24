ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 3500روپے سستا
تولہ سونا 4لاکھ 33ہزار 862،دس گرام 3لاکھ 71ہزار 966کا ہوگیا
کراچی(بزنس رپورٹر)ڈالر کے مقابلے جمعرات کو بھی روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ جاری رہا، ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں بھی سونے کی قیمتوں میں بڑی کمی ریکارڈ کی گئی۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر2پیسے کی کمی سے 281.03 روپے کاہوگیا۔یاد رہے کہ بدھ کو مقامی کرنسی 281.05 روپے پر بند ہوئی تھی۔اسی طرح اوپن کرنسی مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر 05پیسے کی کمی سے 282روپے 05پیسے کی سطح پر بند ہوئی۔ دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 35 ڈالر کی کمی سے 4115 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔
بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 3 ہزار 500 روپے کی بڑی کمی سے 4 لاکھ 33 ہزار 862 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت 3001 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 71 ہزار 966 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ بدھ کو سونے کی فی تولہ قیمت 7 ہزار 538 روپے کی کمی سے 437362 روپے ہوگئی تھی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 5110 روپے پر برقرار رہی۔