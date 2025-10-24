فیصل بینک کا بعد از ٹیکس منافع15ارب روپے ریکارڈ
فی حصص آمدن 9.89روپے رہی ، اثاثے 1.7ٹریلین تک جاپہنچے
کراچی(بزنس ڈیسک)فیصل بینک لمیٹڈ (ایف بی ایل)نے مستحکم مالیاتی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 32.8 ارب روپے کا قبل از ٹیکس منافع (پی بی ٹی) اور 15 ارب روپے کا بعداز ٹیکس منافع رپورٹ کیا ہے ۔ فی حصص آمدن 9.89 روپے رہی۔ بینک نے فی حصص 1.5 روپے یعنی 15 فیصد عبوری کیش ڈیویڈنڈ کا اعلان بھی کیا ہے ۔فیصل بینک کی بیلنس شیٹ میں مستحکم ترقی دیکھی گئی اور کل اثاثے 1.7 ٹریلین روپے تک پہنچ گئے ۔ گزشتہ چند برسوں سے کرنٹ اکاؤنٹس میں اضافے کا رجحان برقرار رہا جو گزشتہ 9 ماہ میں تقریباً 30 فیصد بڑھ کر ستمبر 2025 تک 528 ارب روپے تک جا پہنچے ۔ کُل ڈپازٹس بھی 22 فیصد سے زائد اضافے کے ساتھ دسمبر 2024 کے مقابلے میں 1.3 ٹریلین روپے ہوگئے ۔ ایف بی ایل کی خالص فنانسنگ میں 14.5 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا جو 726 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے۔
کیپٹل ایڈیکوئسی ریشو (سی اے آر)16.0 فیصد پر مستحکم رہا جو ریگولیٹری تقاضوں سے کہیں زیادہ ہے ۔ اثاثوں میں مزید بہتری آئی اور نان پرفارمنگ لونز (سی پی ایل)میں کمی ہوئی جو دسمبر 2024 کے 3.6 فیصد سے کم ہوکر 2.9 فیصد پر آگئی۔فیصل بینک کے چیئرمین میاں محمد یونس نے کہا کہ ستمبر 2025 کو ختم ہوئے 9 ماہ کے نتائج ہمارے اسلامی بینکاری ماڈل کی پائیداری اور استحکام کو ظاہر کرتی ہے ۔ یہ نتائج بورڈ کی اسٹریٹجک وژن اور انتظامی ٹیم کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہیں۔ ہم اپنے قابل قدر صارفین کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں، جواسلامک فنانس میں فیصل بینک کو اپنا ترجیحی شراکت دار سمجھتے ہیں۔