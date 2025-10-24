صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیصل بینک کا بعد از ٹیکس منافع15ارب روپے ریکارڈ

  • کاروبار کی دنیا
فیصل بینک کا بعد از ٹیکس منافع15ارب روپے ریکارڈ

فی حصص آمدن 9.89روپے رہی ، اثاثے 1.7ٹریلین تک جاپہنچے

کراچی(بزنس ڈیسک)فیصل بینک لمیٹڈ (ایف بی ایل)نے مستحکم مالیاتی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 32.8 ارب روپے کا قبل از ٹیکس منافع (پی بی ٹی) اور 15 ارب روپے کا بعداز ٹیکس منافع رپورٹ کیا ہے ۔ فی حصص آمدن 9.89 روپے رہی۔ بینک نے فی حصص 1.5 روپے یعنی 15 فیصد عبوری کیش ڈیویڈنڈ کا اعلان بھی کیا ہے ۔فیصل بینک کی بیلنس شیٹ میں مستحکم ترقی دیکھی گئی اور کل اثاثے 1.7 ٹریلین روپے تک پہنچ گئے ۔ گزشتہ چند برسوں سے کرنٹ اکاؤنٹس میں اضافے کا رجحان برقرار رہا جو گزشتہ 9 ماہ میں تقریباً 30 فیصد بڑھ کر ستمبر 2025 تک 528 ارب روپے تک جا پہنچے ۔ کُل ڈپازٹس بھی 22 فیصد سے زائد اضافے کے ساتھ دسمبر 2024 کے مقابلے میں 1.3 ٹریلین روپے ہوگئے ۔ ایف بی ایل کی خالص فنانسنگ میں 14.5 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا جو 726 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے۔

کیپٹل ایڈیکوئسی ریشو (سی اے آر)16.0 فیصد پر مستحکم رہا جو ریگولیٹری تقاضوں سے کہیں زیادہ ہے ۔ اثاثوں میں مزید بہتری آئی اور نان پرفارمنگ لونز (سی پی ایل)میں کمی ہوئی جو دسمبر 2024 کے 3.6 فیصد سے کم ہوکر 2.9 فیصد پر آگئی۔فیصل بینک کے چیئرمین میاں محمد یونس نے کہا کہ ستمبر 2025 کو ختم ہوئے 9 ماہ کے نتائج ہمارے اسلامی بینکاری ماڈل کی پائیداری اور استحکام کو ظاہر کرتی ہے ۔ یہ نتائج بورڈ کی اسٹریٹجک وژن اور انتظامی ٹیم کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہیں۔ ہم اپنے قابل قدر صارفین کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں، جواسلامک فنانس میں فیصل بینک کو اپنا ترجیحی شراکت دار سمجھتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

سکوں سے سکوٹی کی خریداری، گننے میں تین گھنٹے لگے

انڈے کھانے سے صحت کو حاصل ہونیوالے فائدے

بال سفید ہونے سے ہونیوالے عجیب فائدے کا انکشاف

نو ہزار گھنٹوں تک فعال رہنے والا نیا بیٹری سسٹم تیار

بیوی کا نمبر موٹی کے نام سے محفوظ ،شوہر کو زر تلافی کا حکم

وہ کام جس سے آپ چائے کو صحت کیلئے مفید بنا سکتے ہیں

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ
Dunya Bethak