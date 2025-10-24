صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کاروبار کی دنیا
مرکنٹائل ایکسچینج میں 92ارب کے 103465سودے

زیادہ سودے سونے کے ہوئے، مالیت 70.634ارب رہی ،رپورٹ

کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج(پی ایم ای ایکس)میں 92ارب روپے کے سودے ہوئے ۔گزشتہ روز پی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد103465رہی۔ زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 70.634 ارب روپے رہی جب کہ چاندی کے سودوں کی مالیت 8.735 ارب روپے ، کوٹس کے سودوں کی مالیت 4.371 ارب روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 3.298 ارب روپے ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 1.520ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت 1.411 ارب روپے ، جاپان ایکوٹی 225 کے سودوں کی مالیت 1.012 ارب روپے ، ڈی جے کے سودوں کی مالیت 527.689 ملین روپے ، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 519.502 ملین روپے ، قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 427.774 ملین روپے اور کاپر کے سودوں کی مالیت 47.586 ملین روپے ریکارڈ کی گئی۔

 

