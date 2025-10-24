کرائے کی آمدن پر 16 فیصد سیلز ٹیکس ختم کرنے کے فیصلے کا خیرمقدم
لاہور (آن لائن)لاہور چیمبرکی مسلسل اور موثر کوششوں کے نتیجے میں پنجاب حکومت نے پنجاب ریونیو اتھارٹی کی جانب سے کمرشل کرایہ پر عائد 16 فیصد سیلز ٹیکس واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔
یہ فیصلہ لاہور چیمبر کی جانب سے کاروباری برادری کے تحفظ کے لیے کی جانے والی بھرپور کاوشوں کے نتیجے میں سامنے آیا ہے ۔ لاہور چیمبر کے صدر فہیم الرحمٰن سہگل، سینئر نائب صدر تنویر احمد شیخ اور نائب صدر خرم لودھی نے صوبائی حکومت پر زور دیا تھا کہ اس ٹیکس پر نظر ثانی کی جائے کیونکہ یہ پہلے ہی مشکلات کا شکار تجارتی شعبے پر اضافی بوجھ ڈال رہا ہے۔