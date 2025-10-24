صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرائے کی آمدن پر 16 فیصد سیلز ٹیکس ختم کرنے کے فیصلے کا خیرمقدم

  • کاروبار کی دنیا
کرائے کی آمدن پر 16 فیصد سیلز ٹیکس ختم کرنے کے فیصلے کا خیرمقدم

لاہور (آن لائن)لاہور چیمبرکی مسلسل اور موثر کوششوں کے نتیجے میں پنجاب حکومت نے پنجاب ریونیو اتھارٹی کی جانب سے کمرشل کرایہ پر عائد 16 فیصد سیلز ٹیکس واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔

 یہ فیصلہ لاہور چیمبر کی جانب سے کاروباری برادری کے تحفظ کے لیے کی جانے والی بھرپور کاوشوں کے نتیجے میں سامنے آیا ہے ۔ لاہور چیمبر کے صدر فہیم الرحمٰن سہگل، سینئر نائب صدر تنویر احمد شیخ اور نائب صدر خرم لودھی نے صوبائی حکومت پر زور دیا تھا کہ اس ٹیکس پر نظر ثانی کی جائے کیونکہ یہ پہلے ہی مشکلات کا شکار تجارتی شعبے پر اضافی بوجھ ڈال رہا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

جنوبی افریقہ کی 18سال بعد پاکستانی سرزمین پر فتح،سیریز برابر

وائٹ بال سیریز کیلئے قومی سکواڈز کا اعلان، بابر،نسیم کی واپسی

کوالٹی ٹیم کو موقع دینگے تو جارحانہ جواب ملے گا:اظہر محمود

کوہلی کا ون ڈے میں سب سے زیادہ صفر پر آؤٹ ہونیکا ریکارڈ

علی ترین نے بیانات پی ایس ایل کے بہترین مفاد میں دئیے :ملتان سلطانز

ٹیسٹ چیمپئن شپ ٹیبل پر پاکستان ٹیم کی تنزلی، چوتھے نمبر پر چلی گئی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ
Dunya Bethak