پاکستان اور جرمنی کے درمیان صنعتی تعاون بڑھانے پر اتفاق
بی ٹو بی ملاقاتیں کاروباری روابط بڑھانے کا موقع فراہم کریں گی، عظیم علوی
کراچی(بزنس ڈیسک)جرمن اماراتی مشترکہ کونسل برائے صنعت و تجارت اور جرمن چیمبرز (اے ایچ کے یو اے ای)کے ایک اعلیٰ سطح تجارتی وفد نے پاکستان کیلئے جرمن چیمبرز کے کنٹری ریپریزنٹیٹو فلوریان والٹرکی قیادت میں سائٹ ایسوسی ایشن آف انڈسٹری کراچی کا دورہ کیا جس کا مقصد پاکستان اور جرمنی کے درمیان صنعتی تعاون، کاروباری ترقی اور مشترکہ منصوبوں کے امکانات کا جائزہ لینا تھا۔ جرمن تجارتی وفد نے سائٹ ایسوسی ایشن کے ممبرز صنعتکاروں سے بزنس ٹو بزنس ملاقاتیں کیں اور دوطرفہ تجارتی تعاون کے امکانات کا جائزہ لیا۔صدر سائٹ ایسوسی ایشن احمد عظیم علوی نے مہمانوں کا پرتباک خیرمقدم کرتے ہوئے سائٹ انڈسٹریل ایریا اور ایسوسی ایشن کا تعارف پیش کیا۔ انہوں نے بتایاکہ بی ٹو بی ملاقاتیں کاروباری روابط بڑھانے کا موقع فراہم کریں گی۔سائٹ ایسوسی ایشن صنعتوں کو درپیش مسائل کے حل کے لئے مربوط حکمت عملی کے تحت اقدامات کرتی ہے۔