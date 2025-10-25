صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسٹاک ایکسچینج:حصص کی فروخت کا دباؤ،185ارب خسارہ

1286 پوائنٹس کی کمی سے 100انڈیکس 1لاکھ 63 ہزار304 پر بند

 کراچی(بزنس رپورٹر)آئی ایم ایف قسط میں تاخیر ، بھاری لیورج ادائیگیاں ، بیرونی سرمایہ کاری کا انخلاء اور پاک افغان تجارت کی بندش نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو کاروباری ہفتے کے آخری روز بھی بڑا جھٹکا دے دیا ۔مارکیٹ میں ٹریڈنگ کاآغاز 175 پوائنٹس کی کمی سے 1 لاکھ 64ہزار 414 پوائنٹس کی نفسیاتی حد سے ہوا ، کچھ ہی دیر بعد ٹریڈنگ منفی زون سے نکل کر مثبت زون میں داخل ہوگئی اور انڈیکس 1 لاکھ 65 ہزار پوائنٹس کی نفسیاتی حد پر برقرار رہا تاہم سرمایہ کاروں نے معاشی حالات اورکمپنیوں کے مالیاتی نتائج کا جائزہ لیتے ہوئے حصص کو فروخت کرنے پرترجیح دینا شروع کردی۔کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100انڈیکس 1286 پوائنٹس کی کمی سے 1لاکھ 63 ہزار 304 پوائنٹس پر بند ہوا ۔اس دوران سرمایہ کاروں کو 185ارب روپے کا خسارہ ہوا جس کے نتیجے میں سرمائے کا مجموعی حجم 18 ہزار 814 ارب رہ گیا۔مجموعی طورپر 478 کمپنیوں کے شیئرزکاکاروبار ہوا جس میں سے 136کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 300 میں کمی اور 42 میں استحکام رہا ۔

 

پاکستان

پنجاب:15دن میں غیر قانونی اسلحہ واپس:10لاکھ لائسنسز کی ازسر نو جانچ پڑتال،صرف پولیس اہلکار اور رجسٹرڈ سکیورٹی گارڈز کو اسلحہ رکھنے کی اجازت وزیراعلیٰ کی زیر صدارت چوتھا غیر معمولی اجلاس

ٹی ایل پی کالعدم،تعلق رکھنے والا مجرم سمجھا جائیگا،تانے بانے دہشتگردی سے ملتے ہیں:وزارت داخلہ کا نو ٹیفکیشن

پانی روکنے کیلئے طالبان رجیم کا دریائے کنڑپر ڈیم بنانیکا اعلان:افغان سرحدی راہداریاں بند رہینگی،تجارت سے زیادہ پاکستانی کی جان اہم :پاکستان

پختونخوا:2دھما کے،ایس پی سمیت3اہلکار شہید،16خوارج ہلاک،بلوچستان میں 18مزدور اغوا

علاقائی روابط کے فروغ سے معاشی اور تجارتی شعبے میں انقلاب آئیگا:شہباز شریف

ایک ٹماٹر70روپے کا،غریب پہلے بلوں اور اب روٹی سے تنگ:اپوزیشن

