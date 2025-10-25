اسٹاک ایکسچینج:حصص کی فروخت کا دباؤ،185ارب خسارہ
1286 پوائنٹس کی کمی سے 100انڈیکس 1لاکھ 63 ہزار304 پر بند
کراچی(بزنس رپورٹر)آئی ایم ایف قسط میں تاخیر ، بھاری لیورج ادائیگیاں ، بیرونی سرمایہ کاری کا انخلاء اور پاک افغان تجارت کی بندش نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو کاروباری ہفتے کے آخری روز بھی بڑا جھٹکا دے دیا ۔مارکیٹ میں ٹریڈنگ کاآغاز 175 پوائنٹس کی کمی سے 1 لاکھ 64ہزار 414 پوائنٹس کی نفسیاتی حد سے ہوا ، کچھ ہی دیر بعد ٹریڈنگ منفی زون سے نکل کر مثبت زون میں داخل ہوگئی اور انڈیکس 1 لاکھ 65 ہزار پوائنٹس کی نفسیاتی حد پر برقرار رہا تاہم سرمایہ کاروں نے معاشی حالات اورکمپنیوں کے مالیاتی نتائج کا جائزہ لیتے ہوئے حصص کو فروخت کرنے پرترجیح دینا شروع کردی۔کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100انڈیکس 1286 پوائنٹس کی کمی سے 1لاکھ 63 ہزار 304 پوائنٹس پر بند ہوا ۔اس دوران سرمایہ کاروں کو 185ارب روپے کا خسارہ ہوا جس کے نتیجے میں سرمائے کا مجموعی حجم 18 ہزار 814 ارب رہ گیا۔مجموعی طورپر 478 کمپنیوں کے شیئرزکاکاروبار ہوا جس میں سے 136کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 300 میں کمی اور 42 میں استحکام رہا ۔