ڈالر کی قدر مزیدکم،تولہ سونا 2ہزار روپے سستا

تولہ سونا 4 لاکھ 31 ہزار 862 ،دس گرام3 لاکھ 70 ہزار 252 کاہوگیا

کراچی(بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں جمعہ کو بھی ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ جاری رہا۔ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں مزید کمی ریکارڈ کی گئی ۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر کے مقابلے روپیہ ایک پیسے کی بہتری سے 281.02 روپے پر بند ہوا۔یاد رہے کہ جمعرات کو مقامی کرنسی 281.03 روپے پر بند ہوئی تھی۔عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 20 ڈالر کی کمی سے 4095 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 2 ہزار روپے کی کمی سے 4 لاکھ 31 ہزار 862 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت ایک ہزار714 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 70 ہزار 252 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ جمعرات کو سونے کی فی تولہ قیمت 3 ہزار 500 روپے کی کمی سے 433862 روپے ہوگئی تھی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت43 روپے کی کمی سے 5 ہزار 67 روپے ہوگئی۔

 

