صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکنٹائل ایکسچینج میں46ارب کے 55159 سودے

  • کاروبار کی دنیا
مرکنٹائل ایکسچینج میں46ارب کے 55159 سودے

زیادہ سودے سونے کے ہوئے ،مالیت 29.185 ارب روپے رہی ،رپورٹ

کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج(پی ایم ای ایکس)میں 46ارب روپے کے سودے ہوئے ۔گزشتہ روز پی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد55159رہی۔ زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 29.185 ارب روپے رہی جب کہ چاندی کے سودوں کی مالیت 5.842 ارب روپے ، کوٹس کے سودوں کی مالیت 4.700 ارب روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 1.506 ارب روپے ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 1.875 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت 1.332 ارب روپے ، جاپان ایکوٹی 225 کے سودوں کی مالیت 343.847 ملین روپے ، ڈی جے کے سودوں کی مالیت 276.188 ملین روپے، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 687.242 ملین روپے ، قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 326.956 ملین روپے اور کاپر کے سودوں کی مالیت 179.978 ملین روپے ریکارڈ کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

2000 سال پرانی ٹیٹوز کی حامل خاتون کی باقیات دریافت

دوران سرجری لڑکے کے پیٹ سے 100مقناطیس برآمد

نام ظاہر کیے بغیر 100 ملین درہم کی لاٹری کے فاتح کا اعلان

پارک میں گھومنے گئے شخص کے ہاتھ قیمتی ہیرا لگ گیا

کی بورڈ میں چھپے دلچسپ راز جن کا بیشتر افراد کو علم نہیں

سڑک پر کافی پھینکناے والی خاتون کو 150 پاؤنڈ کا جرمانہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak