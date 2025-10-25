مرکنٹائل ایکسچینج میں46ارب کے 55159 سودے
زیادہ سودے سونے کے ہوئے ،مالیت 29.185 ارب روپے رہی ،رپورٹ
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج(پی ایم ای ایکس)میں 46ارب روپے کے سودے ہوئے ۔گزشتہ روز پی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد55159رہی۔ زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 29.185 ارب روپے رہی جب کہ چاندی کے سودوں کی مالیت 5.842 ارب روپے ، کوٹس کے سودوں کی مالیت 4.700 ارب روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 1.506 ارب روپے ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 1.875 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت 1.332 ارب روپے ، جاپان ایکوٹی 225 کے سودوں کی مالیت 343.847 ملین روپے ، ڈی جے کے سودوں کی مالیت 276.188 ملین روپے، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 687.242 ملین روپے ، قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 326.956 ملین روپے اور کاپر کے سودوں کی مالیت 179.978 ملین روپے ریکارڈ کی گئی۔