نیشنل بینک اور نیشنل کلیئرنگ کمپنی کے درمیان اشتراک
بینکنگ سیکٹر اور کیپٹل مارکیٹس کے درمیان تعاون کو فروغ دیا جائے گا
کراچی(بزنس ڈیسک)نیشنل بینک اور نیشنل کلیئرنگ کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے درمیان بینکنگ سیکٹر اور کیپٹل مارکیٹس کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کیلئے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اس شراکت کے ذریعے این بی پی کا مقصد بینکنگ سیکٹر اور کیپٹل مارکیٹ کے منظر نامے میں باہمی تعاون پر مبنی جدت طرازی کو فروغ دینا ہے ۔ این بی پی اور این سی سی پی ایل مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دیں گے جس تحت این بی پی مارجن ٹریڈنگ کیلئے فنانسر کے طور پر خدمات فراہم کرنے کے امکانات کا جائزہ لے گا۔این بی پی کے صدرحمت علی حسنی نے کہا کہ یہ معاہدہ بینک کو مارجن فنانسنگ میں اسٹریٹجک اقدامات تلاش کرنے ، کسٹوڈین کلیئرنگ ممبر بننے کے امکانات کا جائزہ لینے اور این سی سی پی ایل کے کیپٹل گین ٹیکس کی خدمات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے سرمایہ اور قرضہ جاتی مارکیٹ کی پیشکشوں کو مزید بہتر بنانے کا موقع فراہم کرے گا۔