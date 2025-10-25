اے سی سی اے اور آئی ایم اے نے گلوبل اکنامک سروے جا ری کر دیا
لاہور(بزنس ڈیسک)ایسوسی ایشن آف چارٹرڈ سرٹیفائیڈ اکاؤنٹنٹس (اے سی سی اے ) اور آئی ایم اے کے مشترکہ گلوبل اکنامک کنڈیشنز سروے کے مطابق 2025 کی تیسری سہ ماہی میں عالمی اکاؤنٹنٹس کے درمیان اعتماد میں معمولی کمی دیکھی گئی ہے۔۔۔
جو کہ دوسری سہ ماہی میں کچھ بہتری کے بعد سامنے آئی،تاہم تاریخی لحاظ سے اعتماد اب بھی کم سطح پر برقرار ہے ۔سروے کے دیگراہم اشاریے بھی کمزور پڑے ہیں۔ گلوبل نیو آرڈرز انڈیکس میں مسلسل دوسری بار کمی ہوئی ہے، تاہم تاریخی طور پر یہ سطح غیر معمولی طور پر کم نہیں سمجھی جاتی۔ سرمایہ کاری انڈیکس کمزور ترین سطح پر ہے ، جبکہ روزگار کا اشاریہ بھی کئی معیشتوں میں سست رفتار لیبر مارکیٹس کی نشاندہی کرتا ہے ۔