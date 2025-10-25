صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک،ترکیہ فیری سروس ،میری ٹائم تعاون بڑھانے پر غور

  • کاروبار کی دنیا
پاک،ترکیہ فیری سروس ،میری ٹائم تعاون بڑھانے پر غور

وفاقی وزیرِ بحری امور جنید انوار چوہدری سے ترک وزیرِ ٹرانسپورٹ کی ملاقات جہاز سازی، آپریشنز اور بحری تربیت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

کراچی (بزنس رپورٹر)پاکستان اور ترکیہ کے درمیان بحری شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کیلئے اہم پیشرفت سامنے آئی ہے ۔وفاقی وزیرِ بحری امور جنید انوار چوہدری اور ترک وزیرِ ٹرانسپورٹ کے درمیان کراچی میں ہونے والی ملاقات میں دوطرفہ میری ٹائم تعاون بڑھانے اور فیری سروس کے آغاز پر غور کیا گیا ۔ ملاقات میں جہاز سازی، آپریشنز، شپ بریکنگ، اور بحری تربیت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔دونوں وزراء نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان فیری سروس کے قیام سے تجارت، سیاحت اور عوامی روابط میں اضافہ ہوگا ۔

وفاقی وزیر جنید انوار چوہدری نے ترک سرمایہ کاروں کو گوادر میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ گوادر کو تیزی سے ایک جدید میری ٹائم حب میں تبدیل کیا جا رہا ہے جہاں عالمی معیار کی بندرگاہی اور شپنگ سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے پاس 25 ہزار ٹن ٹونا مچھلی کا بین الاقوامی کوٹہ موجود ہے ، جسے مؤثر طریقے سے استعمال کر کے برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ کیا جا سکتا ہے ۔ ملاقات کے دوران ترک وزیرِ ٹرانسپورٹ نے پاکستان کے ساتھ میری ٹائم شعبے میں تعاون بڑھانے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا اور کہا کہ ترک سرمایہ کاروں کا ایک وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا تاکہ سرمایہ کاری کے عملی مواقع کا جائزہ لیا جا سکے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

امریکی پابندیوں کے بعد چین نے روس سے تیل کی خریداری روک دی

دنیا کے کئی ممالک اسرائیل کیساتھ تعلقات معمول پر لانے کا تیار:مارکو روبیو

اقوام متحدہ کے قیام کو 80 سال مکمل، مقبوضہ کشمیر اور فلسطینی عوام کیساتھ کھڑے ہیں:پاکستان

وینزویلا پرزمینی حملے کا اعلان

اسرائیل دانستہ قحط زدہ غزہ میں خوراک کی ترسیل روکنے لگا

ترکیہ :تارکین وطن کی کشتی سمندر میں الٹ گئی،17ہلاک

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak