پاک،ترکیہ فیری سروس ،میری ٹائم تعاون بڑھانے پر غور
وفاقی وزیرِ بحری امور جنید انوار چوہدری سے ترک وزیرِ ٹرانسپورٹ کی ملاقات جہاز سازی، آپریشنز اور بحری تربیت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق
کراچی (بزنس رپورٹر)پاکستان اور ترکیہ کے درمیان بحری شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کیلئے اہم پیشرفت سامنے آئی ہے ۔وفاقی وزیرِ بحری امور جنید انوار چوہدری اور ترک وزیرِ ٹرانسپورٹ کے درمیان کراچی میں ہونے والی ملاقات میں دوطرفہ میری ٹائم تعاون بڑھانے اور فیری سروس کے آغاز پر غور کیا گیا ۔ ملاقات میں جہاز سازی، آپریشنز، شپ بریکنگ، اور بحری تربیت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔دونوں وزراء نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان فیری سروس کے قیام سے تجارت، سیاحت اور عوامی روابط میں اضافہ ہوگا ۔
وفاقی وزیر جنید انوار چوہدری نے ترک سرمایہ کاروں کو گوادر میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ گوادر کو تیزی سے ایک جدید میری ٹائم حب میں تبدیل کیا جا رہا ہے جہاں عالمی معیار کی بندرگاہی اور شپنگ سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے پاس 25 ہزار ٹن ٹونا مچھلی کا بین الاقوامی کوٹہ موجود ہے ، جسے مؤثر طریقے سے استعمال کر کے برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ کیا جا سکتا ہے ۔ ملاقات کے دوران ترک وزیرِ ٹرانسپورٹ نے پاکستان کے ساتھ میری ٹائم شعبے میں تعاون بڑھانے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا اور کہا کہ ترک سرمایہ کاروں کا ایک وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا تاکہ سرمایہ کاری کے عملی مواقع کا جائزہ لیا جا سکے ۔