آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی کو سود کی مد میں 7.72 ارب کی مزید رقم ادا

  • کاروبار کی دنیا
کراچی (بزنس رپورٹر)آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ (اوجی ڈی سی ایل)کو پاور ہولڈنگ لمیٹڈ کی جانب سے سود کی مد میں 7 ارب 72 کروڑ 50 لاکھ روپے کی مزید رقم ادا کردی گئی ہے ۔۔۔

کمپنی نے اس پیش رفت سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور لندن اسٹاک ایکسچینج کو باضابطہ طور پر آگاہ کردیا ہے ۔ او جی ڈی سی ایل کے ارسال کردہ مراسلے کے مطابق رقم کی ادائیگی ٹرم فنانس سرٹیفکیٹ کے ذریعے کی گئی اور یہ قسط گردشی قرض پر سود کی ادائیگی کے تحت کمپنی کو موصول ہونے والی چوتھی قسط ہے ۔

 

