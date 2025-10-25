صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف بی آرکی بجلی و گیس کنکشن سے متعلق اہم ہدایات جاری

  • کاروبار کی دنیا
ایف بی آرکی بجلی و گیس کنکشن سے متعلق اہم ہدایات جاری

کمپنیاں صنعتی کنکشن پر این ٹی این یا ایس ٹی آر این کو تبدیل نہیں کرینگی، سرکلر

کراچی (بزنس رپورٹر)ایف بی آرنے صنعتی شعبے میں ٹیکس سے بچنے اور جعلی کمپنیوں کے نام پر گیس و بجلی کے کنکشن حاصل کرنے کے بڑھتے ہوئے رحجان کے سدباب کیلئے صنعتی صارفین کے کنکشن سے متعلق اہم ہدایات جاری کردی ہیں۔ نئے سرکلر کے تحت بجلی و گیس فراہم کرنے والی کمپنیاں اب کسی صنعتی کنکشن پر این ٹی این یا ایس ٹی آر این کو خود سے تبدیل نہیں کریں گی۔ سرکلر کے مطابق اگر کوئی صنعتی صارف گیس یا بجلی کے کنکشن پر این ٹی این یا سیل ٹیکس رجسٹریشن نمبر کی تبدیلی چاہتا ہے تو اسے اب یہ درخواست کمشنر ان لینڈ ریونیو کے دفتر میں جمع کرانا ہوگی۔ درخواست کی جانچ کے دوران کمشنر ان لینڈ ریونیو صنعتی یونٹ یا کاروباری مقام کا فزیکل معائنہ بھی کر سکے گا تاکہ یہ تصدیق کی جاسکے کہ کاروبار حقیقت میں اسی مقام پر قائم اور فعال ہے ۔سرکلر میں واضح کیا گیا کہ صنعتی کنکشن پر این ٹی این یا ایس ٹی آر این کی تبدیلی کی درخواست تمام دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ جمع کرانا لازمی ہوگ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

لاہور،شکرگڑھ:خاتون سمیت 3افراد کی خود کشی

47 لاکھ کے فراڈ میں ملوث ملزم گرفتار

غیر قانونی پیوندکاری پر اشتہاری سمیت 6 ملزم گرفتار

کنگن پور : لاپتہ 11 سالہ بچی کی لاش جھاڑیوں سے برآمد

اسلحہ کی نمائش کرنیوالے 2 ملزم گرفتار

کمسن بچوں سے بھیک منگوانے والے شہری کیخلاف مقدمہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak