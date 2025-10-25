ایف بی آرکی بجلی و گیس کنکشن سے متعلق اہم ہدایات جاری
کمپنیاں صنعتی کنکشن پر این ٹی این یا ایس ٹی آر این کو تبدیل نہیں کرینگی، سرکلر
کراچی (بزنس رپورٹر)ایف بی آرنے صنعتی شعبے میں ٹیکس سے بچنے اور جعلی کمپنیوں کے نام پر گیس و بجلی کے کنکشن حاصل کرنے کے بڑھتے ہوئے رحجان کے سدباب کیلئے صنعتی صارفین کے کنکشن سے متعلق اہم ہدایات جاری کردی ہیں۔ نئے سرکلر کے تحت بجلی و گیس فراہم کرنے والی کمپنیاں اب کسی صنعتی کنکشن پر این ٹی این یا ایس ٹی آر این کو خود سے تبدیل نہیں کریں گی۔ سرکلر کے مطابق اگر کوئی صنعتی صارف گیس یا بجلی کے کنکشن پر این ٹی این یا سیل ٹیکس رجسٹریشن نمبر کی تبدیلی چاہتا ہے تو اسے اب یہ درخواست کمشنر ان لینڈ ریونیو کے دفتر میں جمع کرانا ہوگی۔ درخواست کی جانچ کے دوران کمشنر ان لینڈ ریونیو صنعتی یونٹ یا کاروباری مقام کا فزیکل معائنہ بھی کر سکے گا تاکہ یہ تصدیق کی جاسکے کہ کاروبار حقیقت میں اسی مقام پر قائم اور فعال ہے ۔سرکلر میں واضح کیا گیا کہ صنعتی کنکشن پر این ٹی این یا ایس ٹی آر این کی تبدیلی کی درخواست تمام دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ جمع کرانا لازمی ہوگ۔