گزشتہ ہفتے اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان رہا
انڈکس میں 0.31فیصد کمی ریکارڈ، اتار چڑھاؤ کیفیت نمایاں دیکھی گئی ساڑھے 7ارب کے شیئرز کی فروخت، تیل وگیس شعبوں پرپریشر رہا
کراچی(کامرس رپورٹر)پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں گزشتہ کاروباری ہفتہ مجموعی طور پر مندی کا رجحان برقرار رہاسرمایہ کاروں کی جانب سے محتاط پوزیشن اختیار کرنے کے باعث 100 انڈکس میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ مارکیٹ ڈیٹا کے مطابق ہفتہ وار بنیادوں پر 100 انڈکس 502 پوائنٹس یا 0.31 فیصد کمی کے بعد 1 لاکھ 63 ہزار 304 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا، ہفتے کے دوران انڈکس کی بلند ترین سطح 1,68,414 پوائنٹس جبکہ کم ترین سطح 1,63,041 پوائنٹس ریکارڈ کی گئی، جس سے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی صورتحال نمایاں رہی، اسٹاک رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران مجموعی طور پر 7.50 ارب شیئرز کی خرید و فروخت ہوئی
جن کی مالیت 248 ارب روپے رہی۔سرمایہ کاروں کی جانب سے مخصوص شعبوں، خصوصاً تیل و گیس، بینکنگ اور ٹیکنالوجی میں سیلنگ پریشر دیکھنے میں آیا جبکہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کی جانب سے بھی محدود سرگرمی رہی، جس نے انڈکس کی ریکوری کی رفتار کو کم کیا اور مارکیٹ کی مجموعی قدر میں بھی نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی، ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق مارکیٹ کیپٹلائزیشن 153 ارب روپے گھٹ کر 18 ہزار 814 ارب روپے کی سطح پر آگئی، اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے کہ معاشی اشاریوں میں غیر یقینی صورتحال، خام تیل کی عالمی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، اور مالیاتی پالیسی سے متعلق توقعات نے سرمایہ کاروں کے رجحان کو محتاط بنایا ہے ۔ تجزیہ کاروں کے مطابق آنے والے ہفتوں میں اگر روپے کی قدر میں استحکام، شرح سود اور توانائی لاگت سے متعلق واضح حکومتی اشارے سامنے آتے ہیں تو مارکیٹ میں اعتماد بحال ہونے کی توقع ہے۔