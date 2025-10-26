صنعتی سرگرمیاں بڑھنے سے لوہا، خام مال قیمت نئی بلندی پر
پہلی بار ساڑھے 3 لاکھ ٹن منگوایا گیا، تعمیراتی صنعت سے کھپت بڑھی، ماہرین
کراچی( کامرس رپورٹر) ملک میں صنعتی سرگرمیاں بڑھنے سے لوہے اور اسٹیل کے اسکریپ اور خام مال کی درآمدات چار سال بعد نئی بلند سطح پر پہنچ گئیں، رپورٹ کے مطابق ستمبر 2025ء میں اسٹیل اور لوہے کے اسکریپ کی درآمدات میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیاجو دسمبر 2021ء کے بعد سب سے اونچی سطح ہے ۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ستمبر 2025ء میں اسٹیل اور لوہے کے خام مال کی مجموعی درآمدات پہلی بار 3 لاکھ 59 ہزار 759 ٹن ریکارڈ کی گئیں جو گزشتہ مہینوں کے مقابلے میں تقریباً 30 فیصد زیادہ ہیں، ادارہ شماریات کے مطابق رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی یعنی جولائی تا ستمبر مجموعی طور پر 9 لاکھ 35 ہزار 981 ٹن اسٹیل اور لوہے کا خام مال درآمد کیا گیا، جس سے ملک میں زیرِ تعمیر منصوبوں، انفرا اسٹرکچر ڈیولپمنٹ، تعمیراتی صنعت اور آٹو و انجینئرنگ سیکٹر کی سرگرمیوں میں اضافے کا تاثر مل رہا ہے ۔ ماہرین کے مطابق تعمیراتی اور مینوفیکچرنگ صنعتوں کی بحالی نے خام مال کی کھپت میں اضافہ کیا ہے ، اعداد و شمار کے مطابق ستمبر 2025ء میں اسٹیل اورلوہے کی درآمدی مالیت 11 فیصد اضافے کے ساتھ 17 کروڑ 80 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی، تاہم فی ٹن قیمت میں واضح کمی دیکھی گئی ہے ۔ دوسری جانب رپورٹ بتاتی ہے کہ ستمبر 2025ء میں فی ٹن درآمدی لاگت 494 ڈالر رہی جبکہ ستمبر 2024ء میں یہی لاگت 579 ڈالر تھی، جس کے باعث فی ٹن قیمت میں 15 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی۔