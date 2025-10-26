انفرا اسٹرکچر، بندرگاہی آپریشنز بڑھانے پر پاک ایران اتفاق
ایرانی وزیر شہری امور فرزانہ کی جنید انوار سے ملاقات، فیری سروس چلانے پرغور سماجی، مذہبی اور تجارتی روابط کو بھی نئی سمت ملے گی، وزیر بحری امورجنید انوار
کراچی(کامرس رپورٹر) وزیرِ بحری امور جنیدانوار چوہدری سے ایران کی وزیر برائے شہری ترقی فرزانہ صادق نے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان بندرگاہی تعاون، سمندری معیشت کے فروغ اور علاقائی رابطوں کے مضبوط نظام پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، ملاقات میں پاکستان اور ایران کے درمیان فیری سروس شروع کرنے کی تجویز پر خاص طور پر غور کیا گیا، جس کے ذریعے زائرین،سیاحوں،تجارت پیشہ افراد اور چھوٹے تاجروں کو کم خرچ اور براہِ راست سفری سہولت میسر آنے کی توقع ہے ، وفاقی وزیرِ بحری امور جنید انوار چوہدری نے کہا کہ فیری سروس نہ صرف کم کرایوں میں سفر کی دستیابی کو یقینی بنائے گی بلکہ دونوں ممالک کے درمیان سماجی، مذہبی اور تجارتی روابط کو بھی نئی سمت دے گی۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں اقتصادی استحکام کے لیے بندرگاہوں کا کردار بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور پاکستان اور ایران کے ساحلی وبحری انفرا اسٹرکچر کے تقابل اور اشتراک سے علاقائی تجارت میں نمایاں سہولت پیدا ہوگی، ملاقات میں انفرا اسٹرکچر اور بندرگاہی آپریشنز میں اشتراک بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا دونوں ممالک نے اس بات پر زور دیا کہ گوادر اور چاہ بہار کی بندرگاہیں خطے کی اقتصادی سرگرمیوں کے لیے اہم سنگِ میل بن سکتی ہیں اور انہیں باہمی منصوبہ بندی اور مشترکہ لاجسٹک کوآرڈی نیشن کے تحت ترقی دینا وقت کی ضرورت ہے ، ایرانی وزیر فرزانہ صادق نے کہا کہ پاکستان اور ایران کی بندرگاہیں خطے کی مجموعی معاشی خوشحالی کی بنیاد بن سکتی ہیں اور مشترکہ منصوبوں سے نئی تجارتی راہیں کھلیں گی۔دونوں وزراء نے خطے میں رابطوں کے فروغ کے لیے ایک مستقل کوآرڈی نیشن میکنزم تشکیل دینے پراتفاق کیا تاکہ مستقبل کے منصوبوں اور فیصلوں پر مربوط اور تیز پیش رفت یقینی بنائی جا سکے۔