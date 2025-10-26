صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انفرا اسٹرکچر، بندرگاہی آپریشنز بڑھانے پر پاک ایران اتفاق

  • کاروبار کی دنیا
انفرا اسٹرکچر، بندرگاہی آپریشنز بڑھانے پر پاک ایران اتفاق

ایرانی وزیر شہری امور فرزانہ کی جنید انوار سے ملاقات، فیری سروس چلانے پرغور سماجی، مذہبی اور تجارتی روابط کو بھی نئی سمت ملے گی، وزیر بحری امورجنید انوار

کراچی(کامرس رپورٹر) وزیرِ بحری امور جنیدانوار چوہدری سے ایران کی وزیر برائے شہری ترقی فرزانہ صادق نے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان بندرگاہی تعاون، سمندری معیشت کے فروغ اور علاقائی رابطوں کے مضبوط نظام پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، ملاقات میں پاکستان اور ایران کے درمیان فیری سروس شروع کرنے کی تجویز پر خاص طور پر غور کیا گیا، جس کے ذریعے زائرین،سیاحوں،تجارت پیشہ افراد اور چھوٹے تاجروں کو کم خرچ اور براہِ راست سفری سہولت میسر آنے کی توقع ہے ، وفاقی وزیرِ بحری امور جنید انوار چوہدری نے کہا کہ فیری سروس نہ صرف کم کرایوں میں سفر کی دستیابی کو یقینی بنائے گی بلکہ دونوں ممالک کے درمیان سماجی، مذہبی اور تجارتی روابط کو بھی نئی سمت دے گی۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں اقتصادی استحکام کے لیے بندرگاہوں کا کردار بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور پاکستان اور ایران کے ساحلی وبحری انفرا اسٹرکچر کے تقابل اور اشتراک سے علاقائی تجارت میں نمایاں سہولت پیدا ہوگی، ملاقات میں انفرا اسٹرکچر اور بندرگاہی آپریشنز میں اشتراک بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا دونوں ممالک نے اس بات پر زور دیا کہ گوادر اور چاہ بہار کی بندرگاہیں خطے کی اقتصادی سرگرمیوں کے لیے اہم سنگِ میل بن سکتی ہیں اور انہیں باہمی منصوبہ بندی اور مشترکہ لاجسٹک کوآرڈی نیشن کے تحت ترقی دینا وقت کی ضرورت ہے ، ایرانی وزیر فرزانہ صادق نے کہا کہ پاکستان اور ایران کی بندرگاہیں خطے کی مجموعی معاشی خوشحالی کی بنیاد بن سکتی ہیں اور مشترکہ منصوبوں سے نئی تجارتی راہیں کھلیں گی۔دونوں وزراء نے خطے میں رابطوں کے فروغ کے لیے ایک مستقل کوآرڈی نیشن میکنزم تشکیل دینے پراتفاق کیا تاکہ مستقبل کے منصوبوں اور فیصلوں پر مربوط اور تیز پیش رفت یقینی بنائی جا سکے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

استنبول میں پاکستان اور طالبان رجیم کے درمیان طویل مذاکرات : معاملات طے نہ پائے تو افغانستان سے کھلی جنگ : وزیر دفاع

پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنانے کا فیصلہ، صدر زرداری نے تحریک عدم اعتماد کی منظوری دیدی

فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مصری صدر سے ملاقات، سٹریٹجک مفادات میں ہم آہنگی پر زور

بیوی کو طعنے، گالیاں دینا بھی ظلم، شوہر کی بغیر اجازت دوسری شادی تنسیخ نکاح کیلئے جائز بنیاد : سپریم کورٹ

ماضی میں بلوچستان کو نظر انداز کرنے پر خود احتسابی کریں : شہباز شریف

مریم نواز کا ایئر پنجاب کے جلد آغاز کا حکم : لاہور سے اسلام آباد فلائٹ روٹ فائنل

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak