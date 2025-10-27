صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ستمبر، ٹیکسٹائل برآمدات 1.60ارب ڈالر سے تجاوز

  • کاروبار کی دنیا
نٹ وئیر کی برآمدات پہلی بار 48.50کروڑڈالر کی بلند سطح پر جاپہنچیں برآمدات میں یہ اضافہ زرمبادلہ ذخائر میں مثبت اثر ڈالے گا،صنعتی ماہرین

کراچی(بزنس رپورٹر)ٹیکسٹائل برآمدات ستمبر 25ء میں نمایاں اضافہ کرتے ہوئے 1 ارب 60 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گئیں جس کا اعلان اسٹیٹ بینک نے جاری کردہ اعداد و شمار میں کیا۔ یہ 3 برس بعد ٹیکسٹائل شعبے کی برآمدات کی بلند ترین سطح ہے ۔ مرکزی بینک کی تازہ رپورٹ کے مطابق، خاص طور پر میڈ ان پاکستان نٹ وئیر کی برآمدات پہلی بار 48 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی بلند ترین سطح تک پہنچیں ہیں جو اس صنعت کی عالمی منڈی میں مضبوط پوزیشن کو بلاتردد ظاہر کرتی ہیں۔پاکستان کی مجموعی برآمدات میں ٹیکسٹائل کا حصہ تقریباً 60 فیصد تک پہنچ چکا ہے جو ملکی معیشت میں اس شعبے کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتا ہے ۔ صنعتی ماہرین کا کہنا ہے کہ برآمدات میں یہ اضافہ ملکی زرمبادلہ ذخائر میں بھی مثبت اثر ڈالیں گے اور ٹیکسٹائل صنعت میں سرمایہ کاری کے مواقع بڑھائیں گے ۔اسٹیٹ بینک کے  کے مطابق ستمبر 25ء میں برآمدات کی یہ بڑھوتری نہ صرف حوصلہ افزا ہے بلکہ ٹیکسٹائل شعبے کی پائیدار ترقی کے امکانات کو بھی روشن کرتی ہے۔

 

