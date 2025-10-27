صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فری لانسرز کی سروسز برآمدات میں ریکارڈ 71فیصد اضافہ

  • کاروبار کی دنیا
فری لانسرز کی سروسز برآمدات میں ریکارڈ 71فیصد اضافہ

پہلی بار 27 کروڑ 30 لاکھ ڈالر مالیت کی سروسز عالمی سطح پر فراہم کی گئیں

کراچی(بزنس رپورٹر) اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستانی فری لانسرز نے مالی سال 26ء کی پہلی سہ ماہی میں سروسز برآمدات میں ریکارڈ 71 فیصد سالانہ اضافہ ریکارڈ کیا ہے ۔ مرکزی بینک کی رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کی سہ ماہی کے دوران پاکستانی فری لانسرز نے پہلی بار 27 کروڑ 30 لاکھ ڈالر مالیت کی سروسز عالمی سطح پر فراہم کی ہیں۔ دوسری جانب گزشتہ مالی سال 25ء میں مجموعی سروسز کی برآمدات 21کروڑ 20 لاکھ ڈالر تھیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ رواں مالی سال کی شروعات میں فری لانسر سروسز نے زبردست ترقی دیکھی ہے ۔اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستانی فری لانسرزنے عالمی سطح پرسافٹ وئیر ڈیولپمنٹ، ڈیٹا اپڈیٹ اور دیگر تکنیکی خدمات فراہم کی ہیں جس نے ملک کی سروسز برآمدات میں نمایاں اضافہ کیا ہے اور بین الاقوامی مارکیٹ میں پاکستان کی موجودگی کومضبوط کیاہے ۔سابق چیئرمین پاشا زوہیب خان کا کہنا ہے کہ یہ اضافہ نہ صرف پاکستانی فری لانسرز کے لیے مالی مواقع فراہم کرتا ہے بلکہ ملکی معیشت کے لیے بھی غیر ملکی زرمبادلہ میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹی ٹونٹی میں مختلف شعبوں میں بہتری کی ضرورت : مائیک ہیسن

سپر لیگ، فرنچائزز سے نئے معاہدے جلد مکمل کرنیکی ہدایت

یاسر کھوکھر نے چیف آف دی نیول سٹاف امیچور گالف کپ جیت لیا

یو ایس اوپن سکواش ، دونوں ٹائٹلمصری پلیئر ز کے نام

پاکستانی والی بال ٹیم ایشین یوتھ گیمز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی

پاکستان اور ساؤتھ افریقہ ٹی ٹونٹی ٹرافی کی رونمائی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak