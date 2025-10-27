فری لانسرز کی سروسز برآمدات میں ریکارڈ 71فیصد اضافہ
پہلی بار 27 کروڑ 30 لاکھ ڈالر مالیت کی سروسز عالمی سطح پر فراہم کی گئیں
کراچی(بزنس رپورٹر) اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستانی فری لانسرز نے مالی سال 26ء کی پہلی سہ ماہی میں سروسز برآمدات میں ریکارڈ 71 فیصد سالانہ اضافہ ریکارڈ کیا ہے ۔ مرکزی بینک کی رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کی سہ ماہی کے دوران پاکستانی فری لانسرز نے پہلی بار 27 کروڑ 30 لاکھ ڈالر مالیت کی سروسز عالمی سطح پر فراہم کی ہیں۔ دوسری جانب گزشتہ مالی سال 25ء میں مجموعی سروسز کی برآمدات 21کروڑ 20 لاکھ ڈالر تھیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ رواں مالی سال کی شروعات میں فری لانسر سروسز نے زبردست ترقی دیکھی ہے ۔اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستانی فری لانسرزنے عالمی سطح پرسافٹ وئیر ڈیولپمنٹ، ڈیٹا اپڈیٹ اور دیگر تکنیکی خدمات فراہم کی ہیں جس نے ملک کی سروسز برآمدات میں نمایاں اضافہ کیا ہے اور بین الاقوامی مارکیٹ میں پاکستان کی موجودگی کومضبوط کیاہے ۔سابق چیئرمین پاشا زوہیب خان کا کہنا ہے کہ یہ اضافہ نہ صرف پاکستانی فری لانسرز کے لیے مالی مواقع فراہم کرتا ہے بلکہ ملکی معیشت کے لیے بھی غیر ملکی زرمبادلہ میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔