الائیڈ بینک اور لمز کے اشتراک سے چوتھا فِن ٹیک ہیکاتھون
لاہور(بزنس ڈیسک) الائیڈ بینک لمیٹڈ نے لمز یونیورسٹی کے اشتراک سے چوتھے فِن ٹیک ہیکاتھون کا کامیاب انعقاد کیا جس کا مقصد نوجوانوں، اسٹارٹ اپس اور ماہرین کو جدید مالیاتی ٹیکنالوجی کے تخلیقی حل پیش کرنے کے مواقع فراہم کرنا تھا تاکہ پاکستان کے ڈیجیٹل فنانس ایکو سسٹم کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔۔۔
شرکاء کو ماہر رہنماؤں کی سرپرستی، نیٹ ورکنگ کے مواقع اور بینکنگ و فنانس انڈسٹری کے ماہرین سے براہِ راست تبادلہ خیال کا موقع ملا۔ہیکاتھون میں دو زمروں گروتھ اسٹیج اور ارلی اسٹیج میں مقابلہ ہوا۔الائیڈ بینک کے سی ای اوعائزِد رضاق گل نے کہا کہ ہمارا فِن ٹیک سے وابستہ عزم صرف ٹیکنالوجی تک محدود نہیں، بلکہ یہ نوجوان اختراع کاروں اور تخلیقی ذہنوں کو بااختیار بنانے کا سفر ہے ۔ پچھلے تین ہیکاتھونز میں ہمیں ایسے جدید حل ملے جو جدت اور ارتقا کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس سال کا ایونٹ مستقبل کے بینکنگ چیلنجز کے لیے عملی اور جدید خیالات کو سامنے لایا ہے ۔لمز کے ریکٹرشاہد حسین نے کہا کہ فِن ٹیک آج کی معیشت کو بدلنے والی سب سے مؤثر قوتوں میں سے ایک ہے ۔ یہ مالی شمولیت کو فروغ دیتا ہے اور بینکنگ کے نئے طریقے متعارف کراتا ہے ۔ الائیڈ بینک کے ساتھ ہمارا اشتراک تعلیمی اداروں اور صنعت کے درمیان پل کا کردار ادا کرتا ہے تاکہ اگلی نسل کے اختراع کاروں اور کاروباری ذہنوں کو بااختیار بنایا جا سکے ۔