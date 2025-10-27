روئی کے بھاؤ میں ملا جلا رجحان،ٹیکسٹائل ملز کی محتاط خریداری
سندھ و پنجاب میں روئی کا بھاؤ 15ہزار400روپے فی من ریکارڈ کیا گیا
کراچی(این این آئی)مقامی کاٹن مارکیٹ میں گزشتہ ہفتے روئی کے بھاؤمیں ملا جلا رجحان رہا گو کہ ٹیکسٹائل ملز روئی کی خریداری میں دلچسپی لے رہی تھی لیکن جنرز بھی پھٹی کی رسد میں نسبتاً کمی اور بھاؤ میں اضافہ کی وجہ سے روئی کے اونچے دام طلب کر رہے تھے ۔ کپاس کی پیداواری رپورٹ میں گزشتہ سال کے اسی عرصے میں روئی کی پیداوار میں مجموعی طور پر 22 فیصد کا اضافہ ہونے کی وجہ سے بھی ٹیکسٹائل ملز محتاط خریداری کر رہے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ کپاس کی پیداوار کا صحیح اندازہ 31 اکتوبر کی پیداوار سے ہو سکے گا ،بہرحال ابھی بھی روئی کی کل پیداوار کے متعلق کچھ کہنا قبل از وقت ہے ۔سندھ میں روئی کا بھاؤ کوالٹی کے مطابق فی من 14800 تا 15400 روپے رہا، پھٹی کا 40 کلو کا بھاؤ 6800 تا 7600 روپے رہا جبکہ پنجاب میں روئی کا بھاؤ 14800 تا 15400 روپے اورپھٹی کا بھاؤ 6800 تا 8000 روپے رہا ۔ اسپاٹ ریٹ کمیٹی نے اسپاٹ ریٹ میں فی من 100 روپے کی کمی کر کے اسپاٹ ریٹ فی من 15000 روپے کے بھاؤ پر بند کیا۔