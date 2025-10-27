شیاؤمی پاپ رن 2025کا انعقاد 1300سے زائدرنرز کی شرکت
اسلام آباد(بزنس ڈیسک)اسپورٹس کمپلیکس میں منعقد ہونے والی شیاؤمی پاپ رن 2025 میں 1300سے زائد زائد جوش و جذبے سے بھرپور رنرز نے شرکت کی جس نے فٹنس، جدت اور کمیونٹی کے جذبے کا شاندار امتزاج پیش کیا۔۔۔
اس سال کا موضوع Passion Beyond Limits تھا جس نے تقریب کو مزید پرجوش اور یادگار بنا دیا۔ تقریب میں نہ صرف فٹنس کے شوقین افراد بلکہ ٹیکنالوجی کے دلدادہ شرکاء اور مشہور سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شیاؤمینے اس ایونٹ کے ذریعے پاکستان میں فٹنس اور ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے رجحان کو سراہا اور اپنی برانڈ کمیونٹی کو مزید قریب لانے کا عزم ظاہر کیا۔ شیاؤمیکے ترجمان نے کہا کہ پاکستان میں پا پ رن کا انعقادہمارے لیے ایک اہم سنگِ میل ہے ، 1300 سے زائد رنرز کی شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی کمیونٹی بھی ہماری طرح فٹنس اور انوویشن کے جذبے سے سرشار ہے ۔ایونٹ میں معروف انفلوئنسرز اوکھانو اور آمنہ یوسف زئی نے شرکت کی جنہوں نے شرکاء کا حوصلہ بڑھایا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ایونٹ کی کوریج کو مزید وسعت دی۔مردوں اور خواتین کی کیٹیگری میں سرفہرست 5 رنرز کو کیش انعامات اور Xiaomi Smart Band 10 پیش کیے گئے ۔شیاؤمیکی جانب سے شرکاء کے لیے لکی ڈرا بھی منعقد کیا گیا، جس میں خوش قسمت جیتنے والوں کو Smart Band 10s دیے گئے۔