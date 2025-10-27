بینک اسلامی کو 10.88 ارب کا قبل از ٹیکس منافع
ڈپازٹس 8.3فیصدبڑھ گئے ،کیپٹل ایڈیکویسی تناسب 17 فیصد پر برقرار
کراچی (بزنس ڈیسک)بینک اسلامی نے ستمبر 2025ء کو ختم ہونے والے ابتدائی نو ماہ کے دوران 10.88 ارب پاکستانی روپے کا قبل از ٹیکس منافع ظاہر کیا ہے جو ملک میں ربا سے پاک مالیاتی نظام کی تشکیل کیلئے اس کی کوششوں کو مزید مستحکم کرتا ہے ۔اس عرصے کے دوران بینک اسلامی کی نان فنڈڈآمدنی میں سالانہ بنیادوں پر 107 فیصد قابلِ ذکر اضافہ ریکارڈ کیا گیا جبکہ بینک کے مجموعی ڈپازٹس میں 8.3 فیصد اضافہ ہوا۔ اس دوران قرض پر مبنی کرنٹ اکاؤنٹس میں بھی 20.9 فیصد کی نمایاں اضافہ سامنے آیا جو عوام کی شریعت کے مطابق شفاف اور رِبا سے پاک بینکاری خدمات کی جانب بڑھتی ہوئی ترجیح کی عکاسی کرتا ہے ۔ بینک کا کاسا کا تناسب بھی بڑھ کر 69 فیصد کی بلند ترین سطح تک پہنچ گیا جبکہ کیپٹل ایڈیکویسی تناسب 17 فیصد پر برقرار رہی جو درکار ریگولیٹری معیار سے کہیں زیادہ ہے ۔بینک اسلامی نے ربا سے انسانیت کا تحفظ کے مشن کے تحت طویل مدتی ترقی اور قیادت کی اعانت کے لیے کئی اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کی۔ بینک نے ایک کے نام سے پاکستان کا پہلا اسلامی ڈیجیٹل بینکنگ پلیٹ فارم متعارف کرایا۔ٹیکنالوجی، انفرااسٹرکچر اور افراد قوت میں کی جانے والی ان حکمتِ عملی پر مبنی سرمایہ کاریوں کے نتیجے میں آپریٹنگ اخراجات میں 44 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر رضوان عطا نے کہا کہ یہ نتائج مستحکم ترقی اور بہتر کارکردگی کا مظہر ہیں، ہم نے نہ صرف اپنی بیلنس شیٹ کو مضبوط کیا بلکہ صارفین کی بڑھتی ہوئی توقعات کو پورا کرنے کیلئے اپنی ڈیجیٹل اور سروس کے معیار میں تبدیلی کی رفتارکو بھی تیز کیا ہے ۔