چین کو کیمیکل مصنوعات کی برآمدات میں 210فیصد اضافہ

9 ماہ میں برآمدات 2 کروڑ 7 لاکھ 20 ہزارڈالر تک پہنچ گئیں،جی اے سی سی

بیجنگ (این این آئی)رواں سال کے پہلے 9 ماہ میں پاکستان کی مختلف کیمیکل مصنوعات کی چین کو برآمدات 210 فیصد اضافہ کیساتھ 2 کروڑ 7 لاکھ 20 ہزار امریکی ڈالر تک پہنچ گئیں جو گزشتہ سال کے اسی عرصے میں 66 لاکھ 80 ہزار ڈالر تھیں۔ یہ اعداد و شمار چین کی جنرل ایڈمنسٹریشن آف کسٹمز (جی اے سی سی ) کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں۔ گوادر پرو کے مطابق اہم زمروں میں، کیمیکل یا اس سے متعلقہ صنعتوں کی مصنوعات اور تیاریاں برآمدی ترقی میں سرفہرست رہیں۔ اس زمرے میں پاکستان نے 1 کروڑ 20 لاکھ ڈالر مالیت کی مصنوعات 99 لاکھ 20 ہزار کلوگرام وزن کے ساتھ برآمد کیں۔ 2024 کی اسی مدت میں یہ برآمدات 52 لاکھ 50 ہزار ڈالر اور 53 لاکھ 80 ہزار کلوگرام تھیں جو مقدار اور مالیت دونوں لحاظ سے نمایاں اضافہ ظاہر کرتی ہیں۔ یہ رجحان پاکستان کے کیمیکل پراسیسنگ کے شعبے کی مسلسل توسیع کی نشاندہی کرتا ہے ۔

 

