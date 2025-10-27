کارپٹ نمائش سے 2.20 کروڑ ڈالرز کے آرڈرز ملنے کا تخمینہ
لاہور (آن لائن)کارپٹ مینو فیکچررز اینڈایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین میاں عتیق الرحمان اور وائس چیئرمین ریاض احمد نے کہا ہے کہ پاکستان میں منعقد ہونے والی حالیہ عالمی نمائش کی وجہ سے 2 کروڑ 20 لاکھ ڈالر زکے آرڈرز ملنے کا تخمینہ ہے جس سے پاکستان کے ہاتھ سے بنے قالینوں کی برآمدات میں نمایاں اضافہ ہو گا،ٹڈاپ کی سرپرستی اور تعاون سے یہ کامیابی ممکن ہوئی اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ سال ترکیہ اور جرمنی میں منعقد ہونے والی تین عالمی نمائشوں میں شرکت کے لئے بھی بھرپور معاونت دی جائے گی ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایسوسی ایشن کے دفتر میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔ میاں عتیق الرحمان اور ریاض احمد نے کہا کہ عالمی نمائش میں بڑے پیمانے پر برآمدی سودے ہوئے ہیں جس سے آنے والے دنوں میں ہاتھ سے بنے قالینوں کی صنعت کے تمام شعبوں میں سر گرمیاں تیز ہوں گی ۔