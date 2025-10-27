صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کارپٹ نمائش سے 2.20 کروڑ ڈالرز کے آرڈرز ملنے کا تخمینہ

  • کاروبار کی دنیا
کارپٹ نمائش سے 2.20 کروڑ ڈالرز کے آرڈرز ملنے کا تخمینہ

ٹڈاپ کی سرپرستی اور تعاون سے یہ کامیابی ممکن ہوئی،چیئرمین کارپٹ مینو فیکچررز

لاہور (آن لائن)کارپٹ مینو فیکچررز اینڈایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین میاں عتیق الرحمان اور وائس چیئرمین ریاض احمد نے کہا ہے کہ پاکستان میں منعقد ہونے والی حالیہ عالمی نمائش کی وجہ سے 2 کروڑ 20 لاکھ ڈالر زکے آرڈرز ملنے کا تخمینہ ہے جس سے پاکستان کے ہاتھ سے بنے قالینوں کی برآمدات میں نمایاں اضافہ ہو گا،ٹڈاپ کی سرپرستی اور تعاون سے یہ کامیابی ممکن ہوئی اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ سال ترکیہ اور جرمنی میں منعقد ہونے والی تین عالمی نمائشوں میں شرکت کے لئے بھی بھرپور معاونت دی جائے گی ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایسوسی ایشن کے دفتر میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔ میاں عتیق الرحمان اور ریاض احمد نے کہا کہ عالمی نمائش میں بڑے پیمانے پر برآمدی سودے ہوئے ہیں جس سے آنے والے دنوں میں ہاتھ سے بنے قالینوں کی صنعت کے تمام شعبوں میں سر گرمیاں تیز ہوں گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

میرا موازنہ اُروشی سے نہ کریں میں جھوٹ نہیں بولتی:راکھی ساونت

دعاؤں سے ابتدائی کینسر سے صحتیاب ہوئی:ونیزہ احمد

اپنے بچے کے ڈائپر خود تبدیل کرتا ہوں:محب مرزا

میرے مرنے پر کھانا نہیں کھلایا جائے گا:نادیہ افگن

عابدہ پروین نے خرابی صحت سے متعلق خبروں کی تردید کردی

ذہنی صحت بارے بات کرنا مضبوطی کی علامت :صبا قمر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak