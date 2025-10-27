صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوسرا چترال ایکسپو شروع، صنعتکاروں ،مقامی دستکاروں کی شرکت

  • کاروبار کی دنیا
کراچی (بزنس ڈیسک)دوسرا چترال ایکسپو 2025 کا پامیر رِور سائیڈ اِن میں افتتاح کیا گیا جس میں سرکاری افسران، کاروباری رہنماؤں، صنعت کاروں اور مقامی دستکاروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔۔۔

یہ ایونٹ ٹڈاپ نے چترال چیمبر کے اشتراک سے منعقد کیا جس کا مقصد علاقے کی تجارتی صلاحیت، سیاحت، اور ثقافتی ورثے کو فروغ دینا ہے ۔تقریب کے مہمانِ خصوصی ڈاکٹر ثناء اللہ، وائس چانسلر یونیورسٹی آف چترال نے باضابطہ طور پر ایکسپو کا افتتاح کیا۔اپنے خطاب میں ڈاکٹر ثناء اللہ نے ٹڈاپ اور چترال چیمبر کو اس اہم پلیٹ فارم کے انعقاد پر سراہا جو مقامی صنعت کاروں اور دستکاروں کے لیے ترقی کے مواقع فراہم کرتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ چترال ایکسپو جیسے پروگرام علاقے کی غیر استعمال شدہ معاشی صلاحیت کو اجاگر کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں،چترال کے نوجوان اور چھوٹے کاروبار بے پناہ صلاحیت رکھتے ہیں، اور ایسے پلیٹ فارمز کے ذریعے وہ قومی و بین الاقوامی مارکیٹس سے روابط قائم کر سکتے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل ٹڈاپ ایم نعمان بشیرنے اپنے خطاب میں ٹڈاپ کی ان مسلسل کوششوں پر روشنی ڈالی جو پاکستان کے دور دراز اور ابھرتے ہوئے علاقوں میں تجارت اور کاروباری مواقع کے فروغ کے لیے کی جا رہی ہیں۔چترال چیمبر کے صدر نے ٹڈاپ کی جانب سے مسلسل دوسرے سال اس ایونٹ کے انعقاد میں تعاون پر شکریہ ادا کیا۔

