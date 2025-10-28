صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈالرکی قدرمزید کم،تولہ سونا 3ہزار300روپے سستا

تولہ سونا 4لاکھ 30ہزار 362،دس گرام لاکھ 68ہزار 966روپے ریکارڈ

 کراچی(بزنس ڈیسک)انٹربینک مارکیٹ میں پیر کو ڈالر مزید سستاہوگیاتاہم اوپن مارکیٹ میں ڈالر مستحکم رہا،ادھر عالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں بڑی کمی ریکارڈ کی گئی ۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر ایک پیسے کی کمی سے 281.01 روپے کا ہوگیاتاہم اوپن مارکیٹ میں ڈالر282.05روپے پر مستحکم رہا۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 33 ڈالر کی کمی سے 4080 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 3 ہزار 300 روپے کی بڑی کمی سے 4 لاکھ 30 ہزار 362 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 2 ہزار 829 روپے کی نمایاں کمی سے 3 لاکھ 68 ہزار 966 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ ہفتے کو فی تولہ سونا 1800 روپے کے اضافے سے 4 لاکھ 33 ہزار 662 روپے پر جاپہنچا تھا۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 27 روپے کی کمی سے 5097 روپے ہوگئی۔

 

