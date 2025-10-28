چترال ایکسپو کے آخری روز اکنامک ڈیولپمنٹ کانفرنس کا انعقاد
کراچی (بزنس ڈیسک)ٹڈاپ نے خیبر پختونخوا بورڈ آف انوسٹمنٹ اینڈ ٹریڈکے اشتراک سے چترال اکنامک ڈیولپمنٹ کانفرنس کا انعقاد کیا، جو چترال ایکسپو 2025 کے اختتامی روز پامیر رِیور سائیڈ، چترال میں منعقد ہوئی۔
تقریب میں اسٹیٹ بینک ، نیشنل بینک، بینک آف خیبر، حبیب بینک لمیٹڈ ،ضلعی انتظامیہ، کاروباری برادری، نمائش کنندگان اور میڈیا کے نمائندگان نے شرکت کی۔اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل ٹڈاپ نعمان بشیر نے کہا کہ ٹڈاپ چترال میں مستقبل کی تجارتی ترقی، کاروباری استعداد میں اضافے اور برآمدات کے فروغ کے لیے سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے عزم پر کاربند ہے ۔