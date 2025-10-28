صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چترال ایکسپو کے آخری روز اکنامک ڈیولپمنٹ کانفرنس کا انعقاد

  • کاروبار کی دنیا
چترال ایکسپو کے آخری روز اکنامک ڈیولپمنٹ کانفرنس کا انعقاد

کراچی (بزنس ڈیسک)ٹڈاپ نے خیبر پختونخوا بورڈ آف انوسٹمنٹ اینڈ ٹریڈکے اشتراک سے چترال اکنامک ڈیولپمنٹ کانفرنس کا انعقاد کیا، جو چترال ایکسپو 2025 کے اختتامی روز پامیر رِیور سائیڈ، چترال میں منعقد ہوئی۔

تقریب میں اسٹیٹ بینک ، نیشنل بینک، بینک آف خیبر، حبیب بینک لمیٹڈ ،ضلعی انتظامیہ، کاروباری برادری، نمائش کنندگان اور میڈیا کے نمائندگان نے شرکت کی۔اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل ٹڈاپ نعمان بشیر نے کہا کہ ٹڈاپ چترال میں مستقبل کی تجارتی ترقی، کاروباری استعداد میں اضافے اور برآمدات کے فروغ کے لیے سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے عزم پر کاربند ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ڈاکٹرمیاں بیوی کا بدترین تشدد،12سالہ گھریلوملازمہ بازیاب

خاتون ٹیچر سے سرراہ غیراخلاقی حرکت کرنے والا ملزم گرفتار

کارپر فائرنگ،مقدمہ درج کر لیا گیا

منشیا ت فروش گرفتار،560گرام چرس برآمد

اوباش کی 5سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش، مقدمہ درج

ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں لاکھوں روپے ،قیمتی اشیا لوٹ لی گئیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak