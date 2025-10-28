پاکستان اور چین کے درمیان سمندری تجارت میں اہم پیشرفت
قومی پرچم بردار شپنگ سروس کا آغاز، پہلا مال بردار جہاز کراچی بندرگاہ پر لنگر انداز
کراچی(رپورٹ :حمزہ گیلانی )پاکستان اور چین کے درمیان سمندری تجارت میں پہلی بار نمایاں پیشرفت سامنے آئی ہے جہاں قومی پرچم بردار شپنگ سروس کی باقاعدہ شروعات کے ساتھ پاکستان نے کمرشل شپنگ کے شعبے میں نیا دور شروع کردیا ۔این ایل سی اور اے پی لائن پاکستان کے اشتراک سے نئی پاکستان خلیج چائنا شپنگ سروس کا پہلی بار عملی آغاز ہوا ہے جسکے تحت پہلا مال بردار بحری جہاز کراچی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوگیا ۔ چینی مال بردار بحری جہاز فینگ ہائی 66 چین کی بندرگاہوں چنگ ڈاؤ، نِنگ بو اور ملائیشیا کے پورٹ کلانگ سے سامان لے کر کراچی انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل کے ویسٹ ہارف پر پہنچا۔حکام کے مطابق یہ جہاز اسی روٹ کے تحت کراچی سے آگے خلیج کیلئے روانہ ہوگا ، اس نئے شپنگ روٹ کے تحت پاکستان، چین اور خلیجی بندرگاہوں کے درمیان 1300 سے زائد کنٹینرز کی مال برداری کی گنجائش دستیاب ہوگی۔