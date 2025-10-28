صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی(رپورٹ :حمزہ گیلانی )پاکستان اور چین کے درمیان سمندری تجارت میں پہلی بار نمایاں پیشرفت سامنے آئی ہے جہاں قومی پرچم بردار شپنگ سروس کی باقاعدہ شروعات کے ساتھ پاکستان نے کمرشل شپنگ کے شعبے میں نیا دور شروع کردیا ۔این ایل سی اور اے پی لائن پاکستان کے اشتراک سے نئی پاکستان خلیج چائنا شپنگ سروس کا پہلی بار عملی آغاز ہوا ہے جسکے تحت پہلا مال بردار بحری جہاز کراچی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوگیا ۔  چینی مال بردار بحری جہاز فینگ ہائی 66 چین کی بندرگاہوں چنگ ڈاؤ، نِنگ بو اور ملائیشیا کے پورٹ کلانگ سے سامان لے کر کراچی انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل کے ویسٹ ہارف پر پہنچا۔حکام کے مطابق یہ جہاز اسی روٹ کے تحت کراچی سے آگے خلیج کیلئے روانہ ہوگا ، اس نئے شپنگ روٹ کے تحت پاکستان، چین اور خلیجی بندرگاہوں کے درمیان 1300 سے زائد کنٹینرز کی مال برداری کی گنجائش دستیاب ہوگی۔

 

پاکستان

شہباز شریف کی سعودی ولی عہد سے ملاقات : سرمایہ کاری اور معاشی تعاون پر بات چیت فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود اعلیٰ سطح کے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق

سعودی عرب سے 1 ارب ڈالر تیل کی سہولت : 5 ارب ڈالر کے ڈیپازٹس بھی رول اوور کرے گا: حکام وزارت خزانہ، شرح سود 11 فیصد برقرار، تجارتی خسارہ بڑھا : اسٹیٹ بینک

وزیراعظم آزاد کشمیر کی تبدیلی کیلئے پیپلز پارٹی نے ن لیگ کو ساتھ ملالیا : لیگی وفد کی صدر زرداری سے ملاقات، بلاول فضل الرحمن سے ملے

استنبول مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار، افغان طالبان پاکستان کے مطالبات پوری طرح تسلیم کرنے کو تیار نہیں

سرحد کے قریب انڈین جنگی مشقیں : پاکستان کا بھارت سے ملحقہ فضائی حدود آج اور کل 3 گھنٹے بند رکھنے کا فیصلہ

پنجاب میں 65 ہزار آئمہ مساجد کیلئے وظیفہ مقرر کیا جائیگا : مریم نواز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس
