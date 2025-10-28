کاروباری طبقہ شرح سود11فیصد برقرار رکھنے پرمایوس
فیصلہ سمجھ سے بالاتر ،وفاقی چیمبر، معاشی سرگرمیاں مزید کم ہونگی،کیمیکلزمرچنٹس بیوروکریسی وزیراعظم کے معاشی اقدامات سبوتاژ کر رہی ، صدر سائٹ ایسوسی ایشن
کراچی(بزنس رپورٹر)اسٹیٹ بینک کی جانب سے پالیسی ریٹ 11 فیصد پر برقرار رکھنے کے فیصلے پر کاروباری برادری نے شدید مایوسی کا اظہار کیا ۔وفاقی چیمبرکے صدر عاطف اکرام شیخ نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کا شرح سود 11 فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ سمجھ سے بالاتر ہے ،ان کے مطابق موجودہ مہنگائی کے تناسب سے شرح سود زیادہ سے زیادہ 6 سے 7 فیصد ہونی چاہیے تھی۔ادھر کراچی چیمبرکے صدر ریحان حنیف نے بھی فیصلے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی کنٹرول میں آنے کے باوجود شرح سود میں کمی نہیں کی گئی، حالانکہ اسے کم از کم 9 فیصد تک لایا جا سکتاتھا ، اگر 9 فیصد ممکن نہیں تھا تو کم از کم 10 فیصد تک کمی ہونی چاہیے تھی۔کیمیکلز اینڈ ڈائز مرچنٹس ایسوسی ایشن کے چیئرمین سلیم ولی محمد نے بھی شرح سود کے فیصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔
انہوں نے کہا کہ نئی مانیٹری پالیسی میں شرح سود میں کمی نہ کرنا کاروباری طبقے کیلئے مایوس کن ہے اور اس سے معاشی سرگرمیوں میں مزید کمی واقع ہوگی۔سائٹ ایسوسی ایشن آف انڈسٹری کراچی کے صدر احمد عظیم علوی نے کہا کہ ایک طرف وزیراعظم صنعتوں کو سہولت دینے اور معاشی سرگرمیوں کو بڑھانے پر زور دے رہے ہیں اور اسی سلسلے میں بجلی پیکیج کا اعلان بھی کیا گیا مگر دوسری طرف بیوروکریسی وزیراعظم کے ترقیاتی اقدامات کو سبوتاژ کرنے میں مصروف ہے ۔انہوں نے کہا کہ پالیسی ریٹ میں مسلسل چوتھی بار کمی نہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ بیوروکریسی وزیراعظم کے وژن کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی۔